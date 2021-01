Nieuwe krachttoer voor Armand Marchant als 16de in wereldbeker slalom Schladming: “De Armand van vorig seizoen is terug”

Voor Marchant is de 16de plek welkom en een nieuwe opsteker na zijn straffe comeback vorig seizoen. Met een vijfde plaats en beste Belgische resultaat ooit in een world cup skiede hij toen in Zagreb alle blessureleed na een horrorcrash in 2017 van zich af. Dit seizoen wou hij graag bevestigen, maar in zijn deelnames aan de wereldbeker was het vaak net nietn en strandde hij enkele keren nipt buiten de topdertig in de eerste run.

Maar in de avondrun in Schladming was het dus wel raak voor de nu 23-jarige Marchant. Hij klokte in de eerste run met een tijd van 52.70 als 22ste af en plaatste zich zo binnen de topdertig voor de tweede run. Ook daarin bleef hij temidden hevige sneeuwval gefocust voor een sterke run en klom hogerop naar een zestiende plek in de eindstand. Marchant strandde op 2.95 seconde van de Oostenrijkse winnaar Marco Schwarz.

Onlangs bij de voorstelling van een nieuwe sponsor Bauma-Stone zei Marchant dat zijn vorm aan het pieken is en dat hij zich weldra verwachtte aan een topprestatie: “Het zal er wel van komen. Het scheelt hem slechts enkele details, een fractie van een seconde. En daar ga ik op zoek naar. Daarom hou ik zo van deze sport.”

Marchant hoopte op een ‘declic’ in Schladming en zo geschiedde. Ook zijn ouders zagen op televisie hoe Armand met bravoure in de punten skiede. “Hij heeft zijn vertrouwen teruggevonden”, reageerde mama Veronique Bourdon. “Een 31ste plaats interesseert hem niet. In de vorige races skiede hij wat geblokkeerd, zijn moraal was niet zo hoog omdat het in de wedstrijden minder liep dan op training. Nu heeft hij ook in de competitie bevrijd geskied. Hij liet alles wat los. We hebben terug de Armand van vorig seizoen gezien. Hij houdt ook van de omstandigheden met de sneeuwval. Hij wist dat hij tot dit in staat was.”

Schladming betekende voor Marchant zijn zevende wereldbeker slalom op elf geplande WB-competities dit seizoen. Daarna spitst hij zich toe op het WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo.

Volledig scherm Armand Marchant skiede voor het eerst dit seizoen in de wereldbekerpunten, en hoe. Hij lukte zijn tweede beste prestatie ooit. © Jan De Meuleneir/Photo News