Nieuw volleybalseizoen gaat van start: Roeselare versus Maaseik, de geschiedenis van een eeuwige strijd

VolleybalDit weekend start de nieuwe volleybalcompetitie. Roeselare versus Maaseik, de geschiedenis van een eeuwige titelstrijd. Al 28 jaar draagt één van beide rivalen de kroon. Ongenaakbaar. En dit seizoen voorspelt weinig vernieuwing. Of worden we weer verblijd met een oprisping van revolte, afgelopen seizoen met gloed ingezet door Menen? Het leverde de outsider een historische titelfinale op, met zilver als troost. Én een rist individuele prijzen op de Volleyproms – Seppe Rotty beste speler én rookie, Frank Depestele beste coach.

‘The Untouchables’. Klapbord, take 29… Aan de vooravond van een nieuw volleybalseizoen duiken nog gewaagde prognoses op, boude uitspraken en verdoken wensdromen. Het is vandaag niet anders. We krijgen wel een nieuwe competitieformule, negen teams en play-offs met zes,… Maar op het einde gaat de kampioenstitel toch steevast naar Roeselare of Maaseik. De laatste stunt – getekend Maes Pils Zellik – dateert van 1994.

Al 28 jaar (!) gaat de kampioenstitel – tot in den treure – naar Maaseik (16) of Roeselare (12 + 1 titel in 1989). ‘Fingers crossed’: in 2010 toen Asse-Lennik tot in de finale geraakte – een stunt die het in 2015 zou herhalen, in 2014 met Antwerpen en Frank Depestele nog als spelverdeler, en recenter charmeerde Menen. Moedige pogingen, maar de stunt beperkte zich in de finale telkens tot schouderklopjes en berusting. In ‘money time’ weegt de meerwaarde in clubstructuur, budget (minstens maal twee: 1,2 tot 1,4 miljoen voor de top twee) en daardoor ook het spelerspotentieel – altijd door.

2 FAVORIETEN

Roeselare wordt opnieuw de te kloppen ploeg. Mathijs Desmet (22) – de smaakmaker van vorig seizoen – zijn ze wel kwijt aan een Italiaanse subtopper (Padova), maar de gerichte versterkingen voorspellen toch weer glans en glitter. Steven Vanmedegael, al tien seizoenen aan de slag bij de landskampioen (5 als assistent, 5 als hoofdcoach met twee titels en drie bekers), klinkt opgewekt met de Supercup al op zak. “De doelen zijn zoals altijd bij deze club: winnen, winnen en winnen! Titelfinale, bekerfinale en feller doorduwen in de Champions League.”

Maaseik – de recordkampioen – bevindt zich in een fase van herstel. De treurnis na het onverwachte overlijden van erevoorzitter en clubicoon Mathi Raedschelders hangt nog zwaar. En ook het hartfalen bij libero Martin Perin – gereanimeerd op het terrein en nog in revalidatie – hakte er stevig in. Inmiddels werd met de libero van de Nederlandse nationale ploeg een snelle stand-in gevonden. Extra schaafwerk dus voor coach Bertini die al vijf nieuwe spelers moet inpassen. “We zijn het aan onze status verplicht om weer op te staan na de gemiste finales van vorig seizoen.” Maaseik heeft zich versterkt, met kleppers die hun strepen hebben verdiend in Europese topcompetities. Al blijven de ogen gericht op de verdere doorbraak van de 19-jarige Ferre Reggers – ster bij de Young Red Dragons –, als hoofdaanvaller in concurrentie met ploegkapitein Jolan Cox.

4 OUTSIDERS

“Het zouden wel eens de spannendste play-offs in jaren kunnen worden”, denkt Frank Depestele, coach bij de laatste titelfinalist Menen. De tweevoudige Coach van het Jaar is er aan zijn vierde seizoen begonnen en klinkt opnieuw hoopvol. “We willen weer meedoen voor een plaats in een finale (de bekerfinale in het Sportpaleis ligt na een gemakkelijke loting als een rode loper uitgerold, red.). We zijn dan wel drie sterkhouders kwijt – Lankinen aan de pass, ook Rotty en Plaskie –, ik durf toch stellen dat we sterker zijn, in de breedte. We kenden een aarzelende start in de voorbereiding, maar ons niveau groeit en de laatste oefenmatch tegen VH Leuven (3-2-winst) was echt goed. Opslagdruk moet ons wapen worden. Ik zie Roeselare de titelfinale halen, maar voor die tweede plaats gaan wij mee knokken.” Er zit weer schwung in de club van Menen, nadat in januari alarmbellen afgingen en een afscheid aan de top dreigde. Nieuwe financiële steun én de daaropvolgende straffe prestaties van het team zorgden voor een tweede adem. Ook onder de supporters – er werden al tot 50% meer abonnementen verkocht. Benieuwd hoe de jonge Red Dragon Seppe Van Hoyweghen (22) zich verder zal manifesteren aan de pass, de 19-jarige Basil Dermaux – een ontdekking uit de derde ploeg van Roeselare (!) – kan doordrukken in concurrentie met Lou Kindt als hoofdaanvaller en of de Fransman Maxime Capet (zoon van Laurent, gewezen topspeler bij Touring en Parijs) aangenaam blijft bevestigen.

Volledig scherm Coach Frank Depestele met twee nieuwkomers bij Menen: Seppe Van Hoyweghen en Arno Van de Velde. © Maxime Petit (MPM)

De concurrentie onder de top twee is fel, met ook nog Aalst, VH Leuven en Gent. Aalst heeft niet alleen een nieuwe coach – de Portugees/Braziliaanse oud-topspeler Idner Martins –, maar ook zeven nieuwe spelers in een groep met negen nationaliteiten. “Als speler heb ik altijd geprobeerd om energie en positivisme uit te stralen”, zegt Martins. “Die ingesteldheid wil ik overdragen op mijn spelers – een mix van jong en ervaring. Ik zie veel potentieel, we kunnen iets moois verwezenlijken met deze groep.” Hier krijgt de 19-jarige beloftevolle Red Dragon Robbe Van de Velde meer speelkansen.

VH Leuven bleef stil op de transfermarkt en zweert bij de automatismen en stabiliteit van een ongewijzigde basis. VHL heeft een rotseizoen achter de rug door het missen van de play-offs met vier waarna de club het liet hangen, maar blijft met Valkiers aan de pass (als rugproblemen uitblijven) en Tuerlinckx in slag (als chronische blessures te verbijten blijven) voor de concurrentie een ‘pain in the ass’.

Bij Gent – verrassende bekerwinnaar en een aardig team gestroomlijnd door Jan Van Huffel, een faire coach zonder kapsones – moet niets, alles mag. En ze blijven daar ambities uitspreken: ‘Gaan voor opnieuw een Europees ticket’. Dat Gent de Deen Kjaer aan boord heeft kunnen houden, is al een overwinning op zich.

Volledig scherm Aalst – aan de slag in een oefenmatch tegen Maaseik – trekt een driemansblokscherm op met Robin Overbeeke, de Letse uitblinker Alex Saaremaa en Egor Bogachev om een aanval van Adam Bartos af te remmen. © Geert Tresignie (GTG)

3 VOOR BEHOUD

Guibertin, kampioen in Liga B, heeft zijn plaats in de topklasse heroverd. Versterkt met Simon Vandevoorde en Gert Van Walle zou de debutant op een dolle avond wel eens kunnen verrassen. Maar in de eerste plaats zullen ze proberen de tegenstand van Achel (fel vernieuwd, maar amper versterkt) en Borgworm proberen te ondermijnen.

EERSTE SPEELDAG

ZATERDAG

20.30. Aalst - Menen

20.30. VH Leuven - Achel

20.30. Maaseik - Gent

ZONDAG

18.00. Guibertin - Roeselare

* Borgworm = bye

Nieuwe competitieformule

Champions play-offs: met 6 (startbonus in play-offs voor nummer 1 = 5 ptn, 2 = 4 ptn, 3 = 3 ptn, 4 = 2 ptn, 5 = 1 ptn en 6 = 0 ptn. De eerste twee van de play-offs spelen de titelfinales (best of 5)

Challenge play-offs: met 3 (startbonus voor nummer 7 = 2 ptn, 8 = 1 ptn, 9 = 0 ptn. De winnaar speelt daarna tegen nummer 6 uit Champions play-offs, de tweede tegen nummer 5 uit Champions play-offs. Daarna volgt één finalematch tussen beide winnaars voor het laatste Europees ticket.