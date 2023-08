Nieuw record: Belgische ultraloper Karel Sabbe loopt in bijna 47 dagen van Mexico naar Canada

“En nu wens ik mezelf een perfecte voorberei­ding op de Spelen toe”: Cynthia Bolingo knokt zich naar vijfde plek in WK-finale 400m

Cynthia Bolingo gaf vanavond alles wat ze had in de finale van de 400m op het WK Boedapest. Een zege of medaille zat er nooit echt in maar met een allerlaatste inspanning smeet de Brusselse zich nog naar de vijfde plaats. Even straf als Kim Gevaert zestien jaar terug. “Voor het WK had ik met twee handen voor dit resultaat getekend.”