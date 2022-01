Nieuw format in Premier League Darts: slechts acht spelers, prijzengeld opgetrokken naar 1,2 miljoen euro

WK Darts Bijna 600.000 euro voor Wright die jacht maakt op nummer één, ‘Dancing Dimi’ zakt weg: de (financiële) gevolgen van het WK Darts

Vetpot voor Peter Wright. De Schot streek 500.000 pond -zo'n 585.000 euro - op dankzij zijn wereldtitel in het darts. Hij krijgt zo nummer één Gerwyn Price in het vizier op de Order of Merit. De Belgen deden een slechte zaak. Een overzicht van de (financiële) gevolgen van het WK Darts.

4 januari