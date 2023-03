Niets komt vanzelf: een inkijk in de indrukwekkende Strava-cijfers van Karel Sabbe

Een maandenlange voorbereiding kwam donderdagnacht tot een goed eind . Karel Sabbe wist als zeventiende ooit de finish van de loodzware Barkley Marathons te bereiken. Op zijn Strava-profiel geeft hij een inkijk in een deel van zijn pittige voorbereiding. Van ochtendloopjes over de Paterberg en Oude Kwaremont tot trainingskampen tot boven de 5.000 hoogtemeters.

KIJK. Karel Sabbe haalt de finish van de Barkley Marathons

Ultraloper Karel Sabbe zocht afgelopen week de grenzen van het onmogelijke op. In de wildernis legde hij in 60 uur 160 kilometer af zonder telefoon of gps. Hij finishte als eerste Belg en als zeventiende deelnemer ooit en dat met nog maar zeven minuten op de klok. Een onwaarschijnlijke prestatie van de tandarts die al verschillende wereldrecords op zijn naam heeft staan.

Kluisbos

Zijn Strava-profiel geeft een inkijk in de vele trainingsuren die deze prestatie mee tot stand hebben gebracht. In maart waren de trainingen in aanloop naar de Barkley Marathons van minder grote mate, aangezien zijn lichaam voldoende uitgerust aan de start moest komen. Maar in februari liep Sabbe geregeld lange afstanden langs de Belgische kustlijn.

Zo ook op 25 februari. Sabbe liep van Bredene naar Wenduine en terug. Goed voor zo’n 22,69 kilometer in minder dan twee uur. Daar schommelde hij rond een gemiddelde snelheid van 5:06/km.

Twee dagen voordien testte hij zijn benen eens in het Kluisbos in de Vlaamse Ardennen, waar hij wel vaker traint. Het is een van zijn meest geliefde trainingslocaties. Op 23 februari ronde hij in de bossen een afstand van 23,58 kilometer.

Hoogtemeters opzoeken in Spanje

Maar het kan nog straffer. Daarvoor trok Sabbe net zoals wielrenners op hoogtestage. Van 12 tot 17 februari zocht de West-Vlaming Gran Canaria op. De Spaanse lucht deed hem duidelijk goed, want hij gaf er flinke lel op, zowel qua hoogtemeters als qua afstand.

Te beginnen met de eerste dag waar hij meteen 51,62 kilometer aflegde, goed voor zo’n 5.000 hoogtemeters. Hij was die dag in totaal 8 uur en 33 minuten onderweg. De dag erna deed hij hetzelfde kunstje nog eens over.

Naarmate de dagen vorderden, werden de trainingen nog intenser. Op 17 februari liep hij 38,55 kilometer met zo’n goede 5.272 hoogtemeters erin verwerkt. Ter vergelijking, de “crossertjestraining” van Wout van Aert die bestempeld werd als zijn referentietraining bedroeg 4.093 hoogtemeters.

In totaal rondde Sabbe die week een duizelingwekkend aantal kilometers af: 241 om precies te zijn, met in totaal 24.460 hoogtemeters.

Al lopend naar zijn werk

Thuis doet Sabbe dan weer aan woon-werkverkeer, maar dan wel op zijn eigen manier. Op 7 februari vertrok hij in de vroegte stipt om 7:11 vanuit zijn woonplaats Anzegem naar zijn tandartsenpraktijk in Ronse. Die weg is allesbehalve vlak, want onderweg liggen de Paterberg en de Oude Kwaremont op de route. Hellingen die bij wielerliefhebbers wel een belletje doen rinkelen. Aangezien Sabbe geen profatleet is, staat hij vier dagen na zijn indrukwekkende prestatie weer in diezelfde tandartsenpraktijk in Ronse.

