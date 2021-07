Niet voor gevoelige kijkers: pijnlijke aftocht Conor McGregor na beenbreuk in eerste ronde van prestigieuze kamp

Meer sportVan een pijnlijke aftocht gesproken. Conor McGregor (32) was uit op revanche tegen Dustin Poirier, toen de twee vanmorgen de ring in kropen. Het heeft niet mogen zijn. Na nog geen vijf minuten in de ring plooide het been van de Ier lelijk dubbel. Einde verhaal. Al bleef McGregor zijn opponent ook na afloop de huid vol schelden. Een revanche zal niet lang uitblijven: “Of dat nu in de octagon is, of op straat.”

Er werd vooraf gewag gemaakt van de kamp van de waarheid voor Conor McGregor. De Ier liet de afgelopen jaren nog maar weinig indrukwekkends noteren in de UFC-octagon. De kamp tegen Dustin Poirier moest zijn moment worden om zich te bewijzen. In januari van dit jaar verloor hij in de tweede ronde nog via technische knock-out van Poirier. Tijd voor revanche, dacht hij. Afspraak in Las Vegas.

De start van de wedstrijd leek veelbelovend voor de steenrijke Ier. Met enkele rake trappen probeerde hij Poirier van de wijs te brengen. Een stevige rechtse van Poirier moest hij erbij nemen. Meteen daarna kreeg ‘The Notorious’ een stevige elleboog te verduren, met een bloedende mond als gevolg. Het begin van een lijdensweg. Een nieuwe elleboog in het gezicht. Ook het oor moest eraan geloven. Het tempo lag hoog.

McGregor, specialist in de mixed martial arts (MMA), ging na een zoveelste aanval van Poirier tegen de grond. Het leek niet al te ernstig. Poirier mepte er dan ook nog lustig op los, tot de scheids ingreep. McGregor greep meteen naar de enkel. De beelden tonen waarom. Na een gemiste linkse van Poirier viel de Ier achterover, al het gewicht op z’n linkerbeen, dat dubbelklapte aan het scheenbeen. Meteen wist hij dat zijn kamp erop zat. Met z’n rug tegen de draad zat hij daar. Teleurgesteld. Een aftocht in mineur, alweer. Poirier werd uitgeroepen tot winnaar. Een technische knock-out (TKO), heet dat dan.

“Dit is niet voorbij”, klonk het meteen bij McGregor. “Ik bokste door het bloeden heen. Dit is niet voorbij.” Ondanks de blessure bleven de twee hoofdrolspelers elkaar intimideren. McGregor: “Je vriendin stuurt me berichtjes. Ze is een hoer.” “Hij is een vuillap”, reageerde Poirier. McGregor werd ondertussen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij morgen zal worden geopereerd.

Een nieuwe, vierde, confrontatie tussen de twee lijkt zich alvast aan te kondigen. Poirier vindt zijn overwinning eerlijk, aangezien de blessure er kwam door een trap van McGregor die goed werd gepareerd, en dus niet door pech. Het grove taalgebruik van de Ier was een doorn in het oog van de Amerikaan. “Hij zei dat hij me ging vermoorden, dat ik hier zou vertrekken in een doodskist. Zo praat je niet over mensen. Ik hoop dat hij veilig thuis komt bij z'n prachtige familie.”

Over een mogelijke revanche was hij duidelijk: “We gaan vechten. Of dat nu in de octagon is, of op straat.” Poirier krijgt nu een kans om de titel te pakken, daarna volgt waarschijnlijk de herkansing van McGregor.

