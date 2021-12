Niet voor gevoelige kijkers: Jake Paul mept Woodley met stevige rechtse knock-out

Deze keer liet hij niets aan het toeval over. In een volgepakte Amalie Arena lag Paul in de eerste vijf rondes wat onder. Hij hield er een lelijke snee in het voorhoofd aan over, en kreeg twee kopstoten te verduren. In ronde zes kwam de doorbraak: met een snoeiharde rechtse sloeg Paul zijn tegenstander knock-out. Game Over, zag ook de scheids die er meteen een einde aan maakte. Paul zet zo zijn ongeslagen statuut verder met 5 tegen 0.

Aan vertrouwen ontbrak het Paul achteraf allesbehalve. “Nog nooit eerder heeft iemand gedaan wat ik heb gedaan op mijn leeftijd. Iedere tegenstander waar ik al tegen speelde sloeg ik knock-out. Ik heb hen allemaal gereduceerd tot ‘memes’. Het gaat viraal. Ik ben klaar om iedereen aan te pakken, maakt niet uit of ze professioneel boksen of vijfvoudig UFC-kampioen zijn. Ik ben hiervoor gemaakt. Tommy Fury heeft geluk dat hij hier niet was vanavond, want Tyron is veel ruiger en meer ervaren. Tommy zou er wellicht erger aan toe zijn geweest, en dit was al erg. Geef me Kamara Usman, geef me Diaz, geef me McGregor, hen verneder ik ook.”