“Niet slecht voor een kerel die niet oefent”: Britse pers lyrisch over “nonchalante” wereldkampioen Brecel

KIJK. Zo kroonde Brecel zich tot wereldkampioen snooker

The Independent: “Hij omarmde het echte ‘Brecelisme’”

“Voor de eerste keer wou hij niet het prototype van een wereldkampioen zijn, maar deze week omarmde hij het echte ‘Brecelisme’”, vat The Independent de week van Luca Brecel goed samen. “Hij heeft het toernooi gewonnen met een roekeloze overgave die nog nooit gezien is in The Crucible, zeker niet in de finale. Er zijn al veel kampioenen geweest met een aanvallende stijl, maar weinigen deden het met zo’n nonchalance. Hij zweefde rond de tafel, benaderde elke bal alsof hij boodschappen aan het doen was en leek immuun voor de spanning in de arena.”

Daily Mail: “Behoorlijk goed voor iemand die evenveel drinkt als dat hij snookert”

“Het feestbeest schrijft geschiedenis.” In The Daily Mail zijn ze ook onder de indruk van de kersverse wereldkampioen, en vooral van de manier waarop. “Niet slecht voor een kerel die niet oefent. Behoorlijk goed voor iemand die evenveel drinkt als dat hij snookert”, klinkt het met een kwinkslag. “Het is niet de leeftijd of de nationaliteit van de 28-jarige Belg die het zo indrukwekkend maken, maar zijn stijl. Brecel is een grote entertainer die de fans nog jaren kan plezieren. De zorgeloze speler maakte spectaculaire shots en breaks. Hij voerde op bepaalde momenten in de finale een echte demonstratie op.”

The Guardian: “België heeft een nieuwe rockster”

“Brecel had hier drie weken geleden nog nooit een wedstrijd gewonnen en ging er bij al zijn vijf eerdere deelnames in The Crucible in de eerste ronde uit. Maar nu heeft snooker zijn eerste wereldkampioen van het Europese vasteland. De jongen die als negenjarige voor het eerst een keu oppakte, heeft zijn belofte waargemaakt”, schrijft The Guardian vol bewondering. “Tot nu toe was Leandro Trossard het bekendste exportproduct van Maasmechelen, maar België heeft nu een nieuwe rockster. Luca Brecel is niet de klassieke snookerkampioen. Hij is anders en snooker moet dat omarmen.”

The Sun: “Hij vertrouwde op zijn talent en lef”

“A Brec of a win”, zo kopt The Sun. “Luca kroonde zich gisteren tot wereldkampioen na de meest onorthodoxe voorbereiding in de sportgeschiedenis. Zijn motto klonk: ‘fail to prepare, prepare to succeed’.” De flamboyante stijl van onze landgenoot ontgaat ook The Sun niet. “Een ontspannen Brecel - die ‘Free Bird’ en ‘La Vida Loca’ op zijn handen heeft getatoeëerd - vertrouwde op zijn talent en lef om hem door de moeilijke momenten heen te helpen. De ‘Showman’ versloeg de ‘Slowman’ met een fantastische century in frame 33. Er zal gedanst worden in de straten van Antwerpen en Brussel. En als iedereen van die sterke Belgische bieren afblijft, zullen de feestjes waarschijnlijk nog dagen doorgaan.”

Volledig scherm Bij The Sun spreken ze van een 'Brec of a win'. © The Sun

BBC: “Hij is nu geliefd over de hele wereld”

Bij de BBC blikken ze terug op het begin van de finale. “In een wedstrijd die werd aangekondigd als een test voor het mentale uithoudingsvermogen en zijn onbetwistbare talent, konden weinigen in voorbereid zijn op zijn zinderende start. Luca heeft zich met zijn flitsende stijl geliefd gemaakt bij fans over de hele wereld.” Zesvoudig wereldkampioen Steve Davis had ook mooie woorden voor Brecel. “Jonge spelers zullen hiernaar kijken en denken ‘zo moet je spelen, zo moet je winnen’. Het is geweldig om te zien hoe hij snooker speelt. Hij verlegt het spel naar nieuwe grenzen dan we voor mogelijk hielden.”

The Times: “We zijn gek van Luca”

“Dit was het toernooi van Luca Brecel en het eindigt met hem. Hij is de eerste wereldkampioen voor België, de eerste van het Europese vasteland, maar zijn flamboyante, aanvallende snooker is voor iedereen. We zijn gek van Luca”, klinkt het bij The Times.

The Telegraph: “Het succes van Brecel kan een katalysator zijn voor snooker in België”

“De tatoeages op de vingers van Luca Brecel spellen de woorden ‘free bird’ en zelden heeft The Crucible een speler met zo’n geïnspireerde overgave zien spelen”, zegt The Telegraph. “De overwinning van Brecel geldt als een authentieke sportieve schok en is toch op de een of andere manier geen verrassing. Hij was een wonderkind dat met enorme verwachtingen aankwam op de professionele tour. De snookerwereld zal hopen dat het succes van Brecel een katalysator kan zijn voor het snooker in België.”

KIJK. Brecel na WK-winst: “Heb het afgemaakt als een wereldkampioen”

