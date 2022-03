Niet Oostende, maar underdog Limburg United wint Beker van België

BasketbalLimburg United wint voor de allereerste keer de Beker van België. Het versloeg topploeg Oostende met 79-73 in een kolkend Vorst Nationaal. Oostende verliest zo voor de eerste keer dit seizoen en slaagt er dus niet in een 21ste Beker in de wacht te slepen. Limburg United neemt revanche voor de verloren finale in 2017, waar het verloor tegen uitgerekend Oostende. (BDJ)

De zege heeft Limburg United vooral te danken aan haar MVP Tyrell Nelson. De Amerikaan behaalde een double-double tegen favoriet Oostende: 32 punten en 10 rebounds. Toch was het Oostende dat het scherpst aan de partij begon. Dusan Djordjevic nam zijn ploeg op sleeptouw en scoorde tien punten. De Limburgers begonnen dan weer zeer nerveus aan de partij, zij kwamen in het tweede kwart pas in hun spel. Oostende controleerde de volledige eerste helft en ging verdiend met een 35-44 rusten.

In de tweede helft kregen de supporters een geweldig Limburg United te zien. De driepunters begonnen te vallen en de combinaties gingen sneller en sneller. Met veel karakter en de buckets van Nelson werd Oostende volledig overmeesterd, zeker ook na de uitsluiting van Oostende-coach Dario Gjergja. Oostende verloor zo voor de eerste keer dit seizoen en kan geen 21ste Beker van België in de trofeënkast zetten. Limburg United, opgestart in 2014, kan slechts zes jaar na de oprichting al een beker winnen. En dat tegen basketgigant Oostende. Straf.

Limburg United-coach Raymond Westphalen is de architect achter het succesverhaal van de Limburgers. In het begin van het seizoen was hij de assistent van Sacha Massot, maar Westphalen nam halverwege het seizoen de fakkel over. Enkele maanden later mag hij trots de Beker omhoog tillen. “Mijn ploeg geloofde erin en heeft altijd hard gewerkt. Zij verdienen dit”, aldus een emotionele Westphalen.

Volledig scherm © BELGA