Niet foutloos, wel nog in de running voor de medailles: Loena Hendrickx vijfde na korte kür op WK kunstschaatsen, Nina Pinzarrone debuteert met 14de plek

In de Saitama Super Arena had Loena Hendrickx vandaag de eer om de korte kür af te sluiten. Het was afwachten welke gedaante de Arendonkse zou tonen na haar minder EK in januari - ze ging toen voor het goud, maar moest zich ‘troosten’ met zilver - waarin ze vooral mentaal niet op haar best was. Ze stond in Finland met twijfels op het ijs, het resultaat van mindere trainingen in de weken ervoor en een relatiebreuk die nog niet helemaal verteerd was. Na dat EK schakelde ze dan de hulp in van ex-atlete en sportpsychologe Eline Berings, die haar vooral deed inzien dat ze moest genieten van de competitie. En dat is wat Hendrickx vandaag ook deed.