Niet écht overtuigend, maar nooit in problemen tegen Nieuw-Zeeland: Red Lions op een drafje naar laatste vier

Wat al een tijdje in de lucht hing, werd vanmiddag bevestigd: nadat hij in het laatste groepsduel tegen Japan met een knieletsel naar de kant moest, zit het WK voor Alexander Hendrickx er definitief op. Intern leek die beslissing de voorbije dagen al genomen, maar de Belgische staf wou vooral de tegenstrever niet al te veel info geven. Om het belang van strafcornerspecialist Hendrickx bij de Red Lions te schetsen: drie keer veroverden onze hockeymannen goud op een groot toernooi en telkens werd Hendrickx topscorer.

Op de Olympische Spelen 2021 heerste hij met veertien goals, op het WK 2018 (zeven doelpunten) en het EK 2019 (vijf doelpunten) werd hij gedeeld topschutter. De 23-jarige reserve Maxime Van Oost nam de plek in van Hendrickx in de kern. Van Oost – zijn vader Michel was tussen 1979 en 1996 doelman van de Belgische nationale ploeg – is een jongere die al een tijdje staat te trappelen om het onze gouden generatie lastig te maken. Tot voor dit WK telde hij slechts veertien caps. “Het is voor mij al een droom om als reserve mee naar India te reizen”, vertelde hij nog voor de start van het wereldkampioenschap.

Zoals verwacht begonnen de Red Lions het best aan hun kwartfinale tegen de Black Sticks. Reeds in de eerste minuut lukte het kapitein Felix Denayer nét niet om de binnen te schuiven. Zonder echt zeer grote kansen te creëren kwamen de Nieuw-Zeelanders wel sporadisch opzetten, maar het was Tom Boon die de beste mogelijkheden kreeg. In de elfde minuut kregen de Belgen een eerste strafcorner en meteen was het raak. John-John Dohmen, die uitgerekend vandaag zijn 35ste verjaardag vierde, gaf aan, Arthur Van Doren stopte en Tom Boon schoot binnen (1-0). Trefzeker zijn op strafcorner zonder Alexander Hendrickx: het kan dus. Bijna volgde in de slotseconde van het eerste kwart nog een tweede Belgische treffer, maar Simon Gougnard zag zijn schot gestopt.

In de tweede minuut van het tweede kwart was de wedstrijd al zo goed als beslist: via Nicolas de Kerpel en Simon Gougnard kwam de bal in de cirkel bij Florent Van Aubel en de ploeggenoot van Alexander Hendrickx en Sébastien Dockier bij het Amstelveense Pinoké trof genadeloos raak (2-0). Enkele minuten later was Van Aubel na een schitterende aanval dicht bij zijn tweede treffer, maar via de Nieuw-Zeelandse keeper Dixon ging de bal over. In kwart twee volgde er nog een tweede strafcorner voor de fel dominerende Lions: Dixon keerde het schot van Loïck Luypaert en in de rebound kon Dohmen net niet afronden. Net voor rusten kregen de Kiwi’s een eerste pc: Vincent Vanasch redde mooi. Ruststand: 2-0

In kwart drie bleven de Lions rustig domineren, maar het tempo lag te laag om de klus helemaal te klaren. Er kwam nog een derde Belgische strafcorner en ook Nicolas de Kerpel en Cédric Charlier kregen mogelijkheden. Aan de overzijde was Nieuw-Zeeland te onmondig.

De Nieuw-Zeelanders moésten in de laatste vijftien minuten wel opzetten en bij een tweede pc voor de opponent kwamen de Red Lions goed weg. De geslaagde variant op pc ging net niet binnen. De minder overtuigende Lions lieten Nieuw-Zeeland nog een kans om terug in de wedstrijd te komen, maar gelukkig ontbrak bij hen de efficiëntie. Met nog zeven minuten op de klok ging de Nieuw-Zeelandse keeper naar de kant en probeerden de Black Sticks het met elf veldspelers. Het leverde niets meer op. De Lions wonnen met 2-0, maar moeten hun niveau richting halve finale toch wel opkrikken.

Na deze toch wel logische zege strijden de Red Lions tot zondag sowieso voor de medailles in Bhubaneswar. Vrijdag om 14.30 uur hockeyen ze in halve tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Nederland en het verrassende Zuid-Korea, dat Argentinië in de cross-over elimineerde. Een duel tegen Nederland zou een heruitgave van de WK-finale 2018 in India betekenen. Eerder op de dag won Australië, nummer één op de wereldranglijst, nipt met 4-3 van Spanje. De Kookaburras spelen in halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Duitsland.

De Red Lions begonnen met: Vincent Vanasch, Loïck Luypaert, Gauthier Boccard, Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Felix Denayer, Antoine Kina, Victor Wegnez, Florent Van Aubel, Tanguy Cosyns en Tom Boon. Daarna volgden: John-John Dohmen, Maxime Van Oost, Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel en Cédric Charlier.

