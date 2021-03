Ngannou deelt titelverdediger Miocic brute knock-out uit en is de nieuwe UFC-kampioen bij de zwaargewichten

Meer sportFrancis Ngannou is de nieuwe UFC-kampioen bij de zwaargewichten. De 34-jarige Kameroener onttroonde titelverdediger Stipe Miocic (38). Dat deed Ngannou in Las Vegas op brute wijze. In de tweede ronde sloeg hij zijn opponent knock-out.

“Het is geweldig”, reageerde Ngannou na zijn grootse triomf. “Stel je voor dat je al je hele leven op iets wacht, maar het moeilijk kunt krijgen. Soms had ik het gevoel dat het niet ging lukken en moest ik me terugvechten. Nu staan we hier, dat geeft een geweldig gevoel.”

Ngannou was in het gevecht met Miocic heer en meester. Na 22 seconden in de tweede ronde bracht hij zijn Amerikaanse opponent aan het wankelen. Miocic weigerde echter op te geven, maar ging niet veel later toch knock-out. De inleiding was een opeenvolging van harde stoten van Ngannou. De definitieve nekslag volgde toen Miocic al liggend op de grond nog een harde klap op zijn hoofd incasseerde.

“Hij was vanavond een heel andere vechter”, stelde UFC-voorzitter Dana White na afloop. “We hebben dingen van hem gezien die we nooit eerder hebben gezien. Hij zag er perfect uit.” De regerend kampioen Miocic werd zo in Las Vegas volledig overklast. De laatste jaren had de Amerikaan de zwaargewichtdivisie gedomineerd, maar nu heeft de UFC met Ngannou een nieuwe kampioen.

Volledig scherm Francis Ngannou (links) versloeg titelverdediger Stipe Miocic. © AP