NFL-icoon Tom Brady gaat dan toch niet op pensioen: “Mijn plaats is nog steeds op het veld”

Basketbal Nieuwe vermijdba­re nederlaag voor Belgian Lions in WK-voorronde: “We geven het zelf uit handen”

Tweede duel met Letland, tweede thriller, tweede vermijdbare nederlaag. Nul op twee in dit tweede ‘window’, het geeft de kwalificatiekansen voor het WK 2023 meteen een flinke deuk. Meer dan vrijdag hadden de Lions hun winstkansen. Mwema driepunterde in de slotfase naar 59-61, maar in de laatste twee minuten stapelden de Lions de pijnlijke slordigheden en missers op. Topscorer Obasohan miste twee dure vrijworpen, Gillet liet de bal uit zijn handen vallen, Libert miste een open driepunter, Letland plukte twee aanvallende rebounds. Weg was de zege: 68-63.

28 februari