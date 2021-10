Net niet voor Van den Bergh in World Series of Darts: fenomenale Clayton wint na hoogstaande finale

Dimitri Van den Bergh had zich eerder vandaag dankzij een zege tegen landgenoot Kim Huybrechts geplaatst voor de halve finale van de World Series of Darts. Daarin keek ‘Dancing Dimi’ de Pool Krzysztof Ratajski in de ogen. De partij ging lange tijd gelijk op, maar bij 8-8 deelde Van den Bergh een stevige tik uit. Onze landgenoot pakte een break met een 121-finish.

Dat bleek ook de beslissing, want Van den Bergh gooide de partij daarna netjes uit. Hij plaatste zich zo voor de finale, waarin Jonny Clayton wachtte. De Welshman is dé man in vorm en had in zijn halve finale Michael van Gerwen uitgeschakeld. Clayton liet er tegen Dancing Dimi geen gras over groeien en had meteen een vroege 2-0-voorsprong beet.