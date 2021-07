Net niet voor ‘Dancing Dimi’: Van den Bergh grijpt naast tweede Players Championship-titel

OLYMPISCHE SPELEN Na gemist EK zit Ann Wauters, zoals verwacht, wel in olympische selectie Belgian Cats

3 juli Ann Wauters mag zich opmaken voor een laatste kunststukje in haar rijke basketbalcarrière. Het 40-jarige boegbeeld van het Belgische vrouwenbasketbal, die er niet bij was op het voorbije EK waar België brons won, is opgenomen in de selectie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen in Tokio.