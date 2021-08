Net geen wereldrecord polsstokspringen voor Mondo Duplantis in Parijs

Memorial Van Damme Van Red Lions tot Thiam, die zelf ook deelneemt: de 7 Belgische olympische medaille­win­naars openen Allianz Memorial Van Damme

24 augustus In een olympisch jaar zet de Allianz Memorial van Damme traditiegetrouw alle Belgische olympiërs in de schijnwerpers. Dat is dit jaar niet anders. De zeven Belgische medaillewinnaars en de top 8-atleten van Tokio zullen aan het begin van de wereldvermaarde atletiekmeeting op vrijdag 3 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gehuldigd worden.