Nét geen stunt: sterke Huybrechts sneuvelt na thriller pas in ‘deciding leg’ tegen titelverdediger Price

WK dartsEr zat zo veel meer in, maar Kim Huybrechts heeft het mirakel niet kunnen volbrengen. Titelverdediger Gerwyn Price kroop een paar keer door het oog van de naald, maar diep in extra tijd maakte Price het verschil. 4-3 na een razend spannende partij van ‘The Hurricane’, die op cruciale momenten de dubbels niet vond. Het WK Darts moet het vanaf morgen zonder Belgisch randje doen.

Kim Huybrechts (PDC-32) stond voor een Mission Impossible tegen Gerwyn Price (PDC-1). Nummer één van de wereld word je niet zomaar. En toch hoorde je hier en daar stemmen: “Waarom zou het niet kunnen?”. Een Huybrechts op het beste van zijn kunnen zou nodig zijn om Price op z’n minst in verlegenheid te brengen. Huybrechts zelf: “Als ik verlies, is dat normaal. En als ik win, heb ik geschiedenis geschreven.”

Onder oorverdovend boegeroep kwam ‘The Iceman’ vlak na Huybrechts het podium op. Kusje aan de vriendin, duimpje omhoog naar het publiek, en focus. ‘t Was Huybrechts die de eerste kans op een break kreeg, maar de dubbel-16 vloog er niet in. De dubbel-20 van Price wel, de eerste schreeuw was een feit. De tweede volgde meteen daarna, toen Price een 109-break lukte. Set één was al voorbij vooraleer hij goed en wel begonnen was.

Huybrechts kwam echter heel sterk uit de pauze. Achtereenvolgens een check-out op 98, een elfdarter op de leg van Price, en dan de leg binnenslepen met een nieuwe break, van 147! Het publiek smulde ervan. Ook toen hij na een paar missers van Price nog eens ging breaken in set drie. Huybrechts stoomde gewoon door naar een 1-2-voorsprong in sets. Wat een ontlading!

De climax van Huybrechts brak hem zuur op, hij zakte steeds meer weg. Zes legs later stond het plots 3-2 voor Price. Gedaan was het niet. Huybrechts rechtte de rug en dwong een deciding set af. Wie had de beste eindspurt? Een opstootje na een nieuwe schreeuw van Price ontsierde de verder waanzinnige zevende set, waarin Huybrechts een paar keer naliet om Price definitief uit te tellen.

In de beslissende elfde (!) leg bleef Price het meest koelbloedig. Door het oog van de naald, ‘t is een term die voor dit soort matchen is uitgevonden. De nummer één stoot door, maar de nummer 32 verlaat het WK met meer dan een opgeheven hoofd. Al zal Huybrechts vannacht nog wel eens terugdenken aan die gemiste dubbels...

In de volgende ronde wacht in principe Dirk van Duijvenbode voor ‘The Iceman’. Of toch niet? Eerder op de dag raakte bekend dat Vincent van der Voort een positieve test had afgelegd. Met Kerst zat de Nederlander daarbovenop nog aan tafel met Van Duijvenbode, en ook met... Michael van Gerwen, ‘s werelds nummer drie! Het worden nog bange tijden voor de Nederlanders in Londen.

Middagsessie vanaf 13.30 uur

Ross Smith - Dirk van Duijvenbode: 3-4

Michael Smith - William O’Connor: 4-2

Florian Hempel - Raymond Smith: 1-4

Avondsessie vanaf 20.00 uur

Gerwyn Price - Kim Huybrechts: 4-3

Jonny Clayton - Gabriel Clemens

