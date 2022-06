Net geen Europese snookertitel bij de grote jongens: 17-jarige Ben Mertens onderuit in finale

Atletiek Julien Watrin verbreekt Belgisch record op 400 meter horden en mag naar WK, ook Borlées schitteren op meeting in Bern

Op de Citius Meeting in Bern heeft Julien Watrin het 26-jaar oude Belgisch record op de 400 meter horden verbroken. Voor de derde keer in een week tijd verpulverde hij zijn persoonlijk record. Hij liep ook exact de WK-limiet. Ook Kevin en Dylan Borlée zetten toptijden neer, Jonathan maakte dan weer een degelijke comeback in zijn eerste race in drie jaar.

14 juni