Nele Pien, stamcelonderzoekster aan unief en rugbyster op Europese Spelen: “Op het veld hard tegen hard, na de douche samen glas drinken”

Slim én sterk: Nele Pien (32) onderzoekt aan de universiteit Gent stamcellen én speelt met het nationale rugbyteam op de Europese Spelen voor een plek in Parijs 2024. Geen doetje dus. In rugby neem je er voor de olympische droom de blauwe plekken voor lief bij: “Bij een hele dikke tackle doet het ‘ego’ meer pijn dan het lichaam.”

Nele Pien hoort de vraag wel vaker van mensen die van toeten of blazen weten: ‘Spelen vrouwen ook rugby?’ “Dat is dus de vraag waarvan je denkt: ‘Misschien moeten we hier het gesprek stoppen’”, zegt ze lachend. “Of ook: ‘Is dat niet een harde sport voor vrouwen?’ Maar ik weet niet waarom wij dat niet zouden doen, en mannen wel. Natuurlijk is er wel een verschil. Bij mannen is het superexplosief, wij spelen wat… intelligenter (grijnst).”

Ik hou van de sfeer, het teamgevoel en het respect naar de refs en de tegenstan­ders in rugby, dat zie je niet zo in andere sporten. Op het veld is het hard tegen hard, maar daarna kom je uit de douche en drink je samen een glas. Nele Pien

Pien praat honderduit over haar geliefkoosde rugbysport: de passie spat ervan af. Onze eerste vraag was hoe ze in de rugbysport gerold is? “Ik was al 19 jaar oud, dat is eigenlijk vrij laat. Maar als kind deed ik allerlei sporten. De naam ADHD was nog niet zo gangbaar, maar ik denk dat ik dat soort kind was. Ik deed ploegsporten als basket en volley, beoefende atletiek, zwom, ging paardrijden en tenniste. In mijn tweede jaar bachelor aan de unief ging ik via een vriend die rugby speelde eens uit met de rugbydames van Dendermonde. Ze vroegen me: ‘Waarom kom je niet eens meedoen?’”

Die eerste rugby-ervaring betekende een aha-erlebnis: “Wow, dit is het waar ik de hele tijd naar gezocht heb. Ik heb daarna geen training meer gemist. Ik vond het zo plezant. En of je nu grote krachtpatser of een klein vinnig pluimpje bent, het maakt niet uit. Ik hou van de sfeer, het teamgevoel en het respect naar de scheidsrechter en de tegenstanders in rugby, dat zie je niet zo in andere sporten. Op het veld is het hard tegen hard, maar daarna kom je uit de douche en drink je allemaal samen een glas.”

Volledig scherm Nele Pien beoefende heel wat sporten, maar vond pas echt haar gading in rugby. © RV/Pien.

Anno 2023 is Pien al jarenlang een vast lid van BelSevens, de vrouwelijke nationale rugbyploeg. Zij nemen nu in Polen deel aan de Europese Spelen in de jacht op een olympisch ticket. Zondag speelt België de eerste groepsduels tegen Zweden en Roemenië. Sinds Rio 2016 staat Rugby Sevens op het olympisch programma: in die variant staan slechts 7 in plaats van 15 spelers, hebben de speelsters tactisch meer ruimte en zijn de matchen veel gebalder met twee helften van zeven minuten.

Als olympisch onderdeel gelooft het BOIC in het project en investeerde in de uitbouw van zowel het vrouwen als mannenteam. De winnaar van het toernooi op de Europese Spelen in Polen mag rechtstreeks naar Parijs 2024, het nummer twee én drie ziet zich beloond met een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi.

Pien: “De Sevens-variant is olympisch omdat je met de kortere speeltijd veel makkelijker in toernooi kan spelen. Het spel gaat sneller omdat er meer gaten zijn. Het is leuker voor de toeschouwers om elk kwartier twee andere teams te zien. Dat zorgt voor een dynamische festivalsfeer. In een Sevens-stadion zitten fans van alle ploegen gemengd bijeen. Velen zijn verkleed: als een avocado, een unicorn of een dier, je kan het zo gek niet bedenken.”

Volledig scherm Rugby Sevens maakte zijn intrede op de Olympische Spelen van Rio in 2016. © getty

De korte speeltijd kan ook voor verrassingen zorgen: “In onze sport is alles in spurt. Vorig jaar verloren we tegen Spanje in de WK-kwalificatie letterlijk in de laatste seconde, dat kan pijn doen. Tegen de echte profploegen uit de World Series zouden we in theorie niet kunnen winnen, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan verrassen.”

Pien sprak al over de verschillende lichaamstypes in rugby. “Maar in sevens moet eigenlijk iedereen wat vanalles kunnen: een technisch deftige pass over 30 meter geven, snel lopen en finishen. Maar er zijn er die 32km/u halen, dat ben ik dus niet (lacht). Rugby is een ontwijkingssport, maar in een paar posities zoek je de fysieke contacten op. Als er een meisje van 40kg voor je staat en jij weegt 80 kg kan dat interessant zijn (lacht).”

Natuurlijk gooit Pien er soms de beuk in, maar kan ze ook gehavend uit de strijd komen. Les één: rugbyers zijn niet kleinzerig. Pien: “We leren hoe we moeten vallen, of om technisch bij een tackle te zorgen dat je hoofd aan de juiste kant zit. Soms stapt wel iemand op je voet dat je zegt: ‘Allez, is dat nu nodig (lacht).’ Het ziet er soms spectaculair uit, maar doet daarom nog geen pijn. Bij een hele dikke tackle doet je ‘ego’ soms meer pijn dan je lichaam. We hebben niet meer zware blessures dan in voetbal, daar kunnen tackles echt vies en vuil zijn. Heel zware blessures had ik nog niet, alleen eens drie maand out door een enkeloperatie.”

Blauwe plekken zijn wel vaste prik. Dat kan bij de buitenwereld al eens voor verwonderde blikken zorgen. Pien: “Of zoals voor een trouwfeest. Ik dacht: ‘Ik kan geen kleed aandoen, want mijn been is zo blauw als iets.’ En in mijn enkel zat eens een plaatje dat er weer uit moest. De dag voor de operatie had ik een match. Ik lag op de operatietafel en drie verplegers zagen mijn been. Ze vroegen heel subtiel: ‘Eeuh, heb je thuis misschien problemen?’ Ik zei: ‘Jongens, het is oké, ik speel rugby (lacht).”

Volledig scherm Het vrouwelijke BelSevens team bereidde zich in een stage in Antwerpen voor op de Europese Spelen in Polen. © Jill Delsaux / BELGA

Op haar werk kijken haar collega’s al lang niet meer op als Pien halfmankend arriveert: “Dan zeggen ze: ‘Wéér een zwaar matchke, zeker?’ Ook in haar werk is Pien niet van een kleintje vervaard. ‘Junior postdoc in de Veterinaire Stamcel Onderzoekseenheid”, is haar functietitel aan de Universiteit van Gent. Pien studeerde af als industrieel en biomedich ingenieur, en breide er nog een doctoraat en postdoc aan.

De universiteit laat haar flexibel werken voor haar olympische rugbydroom: “In een bedrijf zou ik niet zomaar kunnen zeggen: ‘Ik ben dertig dagen weg voor trainingskampen en toernooien’. Mijn prof zegt: ‘Ik weet niet wanneer je werkt, maar het werk is wel altijd gedaan’. Ik heb getoond dat ik de combinatie aankan. Ik moet dat wel plannen. Ik begin extra vroeger met werken om iets vroeger te stoppen voor de trainingen. Ik voel veel steun op de universiteit. Bij ons laatste toernooi in Zuid-Afrika hebben ze een beamer gezet in de keuken: met 25 man keken ze naar onze matchen.”

Rugby is voor Pien een fijne uitlaatklep naast het werk. Vol lof spreekt ze één voor één over al haar ploegmaats waarmee ze in Polen aan de slag gaat: kapitein Margaux Lalli “geeft richting en leadership”, Pauline Gernaey en Loes Hubrechts zijn “als de motors in elke rug”, Hanne Swiers is de “speedster” en Shari Claes “de tacklemachine”, Cecile Blondiau “combineert speed en harde tackles”... Pien: “We spenderen zoveel tijd samen dat ik ze onze rugbyfamilie noem. We kennen elkaar op en naast het veld. We zijn er niet alleen in de ‘happy moments’ voor elkaar, maar ook bij frustratie of als iemand het moeilijk heeft door werk of privé. In Zuid-Afrika zei een van de Poolse meisjes aan ons: ‘Jullie hangen echt wel goed aan elkaar.’ Die passie en dat vuur zie je bij ons als we rugby spelen. Er zijn er wel een paar bij met ‘een hoek af’, maar ook dat heb je nodig in rugby (lacht).”

Volledig scherm Nele Pien. © Jill Delsaux / BELGA