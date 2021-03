Negen ex-topsporters zetelen in nieuwe atletencommissie Gymfed

UFC UFC-we­reld ontstemd nadat Rus zijn opponent “walgelijke” kniestoot in gezicht geeft tijdens titelmatch in Vegas

7 maart Ongezien tafereel in de UFC. In een van de drie titelgevechten gisteravond in Las Vegas is Bantamgewichtkampioen Petr Yan (28) gediskwalificeerd. De Rus deed zijn bijnaam ‘No Mercy’ alle eer aan door zijn opponent Aljamain Sterling (31) een kniestoot in het gezicht te geven, wat verboden is. Achteraf gaf Yan toe dat hij in de fout ging.