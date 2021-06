Nederlandse Sifan Hassan verpulvert wereldrecord op 10.000 meter

Meer sport Nafi Thiam wint in Montreuil, maar blijft steken op 1m89: “Het vraagt tijd voor alles op punt staat”

1 juni “Tokio is niet morgen, maar over zes weken.” En gelukkig maar want de bedrading van Nafi Thiam heeft nog wat finetuning nodig. De olympische kampioene bleef op de meeting van Montreuil op 1m89 steken in het hoogspringen.