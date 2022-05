Nederlandse MMA-vechter reed inbrekers klem en sloeg hun autoruit aan diggelen, maar dat breekt hem zuur op: “Afgekeurd voor kamp”

MMADe Nederlandse MMA-vechter Melvin Manhoef verijdelde eind maart een inbraak in zijn eigen woning. De 45-jarige Manhoef zette de achtervolging in op drie overvallers, reed ze uiteindelijk klem en sloeg hun autoraam kapot. Aan dat laatste hield hij echter verwondingen over. En die kosten ‘m nu zijn geplande (laatste?) kamp van volgende week.

De voormalige kickbokser betrapte eind maart drie inbrekers op heterdaad en sprong in zijn auto nadat zij op de vlucht sloegen. Hij reed de inbrekers uiteindelijk klem, waarna hij met zijn hand hun autoraam kapotsloeg. “Ik heb de inbrekers daarna uit de auto getrokken en hun op hun knieën gezet”, vertelde Manhoef na het voorval aan Vechtsportinfo.nl. “Ik heb dan gewacht tot de politie kwam om hen op te pakken.”

Een omwonende zag de achtervolging met eigen ogen. “Ik woon een paar honderd meter verderop en de brokstukken liggen tot in mijn tuin", klonk het eind maart in het Noordhollands Dagblad. “Er reden hier drie auto’s langs met een rotvaart, ik denk dat ze wel honderd kilometer per uur reden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het hand van Manhoef, die als bijnaam ‘No Mercy’ heeft, moest op zeven plekken gehecht worden. Fastoenlijk trainen was moeilijk, maar toch hoopte hij alsnog klaar te geraken voor het kamp van volgende week, op 6 mei, op Bellator Parijs tegen Yoel Romero. “Het is een heel zwaar trainingskamp, ook mentaal”, zei Manhoef toen nog. “Het ligt niet in mijn aard om er maar mee te stoppen als zoiets gebeurt. Ik ga all in en zal proberen om er in mijn beste vorm te staan. Ik heb geen plan B. Als je dat niet hebt, moet plan A slagen.”

Maar Manhoef moet nu dus toch aan plan B denken: dokters hebben hem afgekeurd voor het gevecht. Dat kondigde hij ook zelf aan in een filmpje: “Helaas moet ik jullie vertellen dat het gevecht niet doorgaat”, legt Manhoef uit. “Niet omdat ik niet wil vechten, maar ik ben afgekeurd door m’n hand. Ik heb er hard voor getraind, ik had er echt heel veel zin in. Helaas...”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Spike Nederland (@spiketvnl) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De partij tegen Romero had waarschijnlijk de laatste uit zijn loopbaan geweest. Manhoef staat nog steeds voor één gevecht onder contract bij Bellator en hij is nu zinnens om dat in een later stadium uit te dienen. Al is een verlenging van zijn loopbaan ná dat gevecht ook niet helemaal uitgesloten, vertelde hij onlangs bij AD. “Als er een financieel heel goed aanbod komt, is dat weer een nieuwe kers op de taart. Al zou ik niet meer voor veel partijen tekenen. Ik ben ook buiten de ring druk bezig, met een eigen sportschool en veel evenementen. Ik ben druk bezig met het professionaliseren van de sport en misschien vloeit mijn actieve carrière daar langzaam in over.”

Manhoef groeide begin deze eeuw uit tot een van de beste MMA-vechters van zijn tijd. Hij was tussen 2005 en 2007 kampioen bij de lichtzwaargewichten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Melvin Manhoef (@melvinnomercymanhoef) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.