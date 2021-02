NBA-vedetten hebben geen zin in All Star-wedstrijd, Antetokounmpo: “Ik wil gewoon mijn familie zien”

Meer sport Jachtpar­tij­en en prostitu­ees: vernieti­gend rapport over ex-voorzitter Biatlonfe­de­ra­tie, die omgekocht werd door Rusland

28 januari Een onafhankelijk onderzoeksrapport is vernietigend voor Anders Besseberg (74). De Noor, een ex-biatleet, was tussen 1992 en 2018 voorzitter van Internationale Biatlonfederatie (IBU) en in de periode van zijn aftreden was er al veel te doen over vermeende omkoping door Rusland. Het nieuwe onderzoek bevestigt dat nu ook.