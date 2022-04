NBA-finalisten van 2021 leiden opnieuw in play-offs, Chris Paul blinkt uit in slot

Fury vs Whyte Paris en Tyson Fury, ‘Gypsy King en Queen’: “Het huwelijk is zoals de bokssport. Je moet ervoor werken”

Zwaargewichten in de ring, maar niet daarbuiten. Zowel Tyson Fury als Dillian Whyte, die zaterdag om de WBC-wereldtitel in een volgepakt Wembley vechten, houden er een erg sober liefdesleven op na. Net als Mike Tyson heeft Fury (33) zes kinderen, maar daar houdt de familiale vergelijking tussen de twee op. Terwijl ‘Iron Mike' vooral bekend stond om zijn onstuimig liefdesleven (“Brad Pitt smeekte me hem niet te slaan toen ik hem op heterdaad betrapte”), zweert Fury trouw aan Paris (32), met wie hij al sinds zijn vijftiende samen is. Ze houden zich ook aan de regels van de zigeunergemeenschap. En dat betekende ook niet samen slapen voor het huwelijk.

