Naomi Osaka best betaalde atlete van 2022, Eileen Gu verrassend op plek drie

Op de tweede plaats volgt met Serena Williams nog een tennisster. De 41-jarige Amerikaanse kwam tot 41,3 miljoen dollar (38,1 miljoen euro) in 2022. In augustus kondigde ze haar afscheid van de tennissport aan.

Opvallend in de ranking van 2022 is dat jonge atleten hoog scoren. De derde plaats is voor de Chinese skiester Eileen Gu. Zij haalde in 2022 20,1 miljoen dollar (18,9 miljoen euro) op. Gu werd begin dit jaar op de Winterspelen in Peking tweevoudig olympisch kampioene freestyleskiën (big air en halfpipe).