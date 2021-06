Nafi Thiam zit helemaal op schema voor Tokio: “Veel progressie gemaakt”

AtletiekEat, sleep, train, repeat – en op regelmatige basis een competitietest. Dat is tot aan de Spelen het evangelie van Nafi Thiam (26). Zaterdag trad de olympische kampioene aan in Leiden en constateerde daar dat ze helemaal op schema zit.

6m62, 6m47, 6m50, 6m53 en twee nulpogingen. Zo sloot Nafi Thiam zaterdag het verspringen af op de Gouden Spike-meeting in Leiden. Begrijpelijk dat de Naamse daar tevreden mee was: 6m62 is de vierde beste sprong uit haar carrière – haar PR staat sinds augustus 2019 op 6m86 – en bij haar vorige uitje in Tilburg bleef ze nog op 6m42 steken, waar de wispelturige wind wel een spelbreker was.

“Ik ben vooral erg opgetogen over mijn aanloop», zei Thiam. «Die kan nog beter, maar ik vond wel m’n regelmaat terug. In het verspringen kan je echt goed zien dat ik veel progressie heb gemaakt, dat ik veel sneller en sterker ben dan twee jaar terug. In 2019 stond mijn merkteken op 37m50, nu is dat op 40 meter. Op training ging het ook goed en met die competities in Tilburg en Leiden volstaat dat in het verspringen.”

Thiam had zich ook nog voor een tweede proef ingeschreven: de 100m horden, net zoals in Tilburg, waar ze op 24 mei 13.68 klokte. Zaterdag dook ze daar, bij een rugwind van 1,5 m/s, onder: 13.57, detiende tijd uit haar carrière (PR: 13.34). “Ben ik tevreden mee”, gaf Thiam aan. «Mijn tijden gaan naar beneden, hoewel m’n start hier catastrofaal was. Ik kwam niet goed uit de blokken. Het is nog niet helemaal wat ik wou, maar het ging al beter dan in Tilburg, waar ik wel last had van de wind. Maar ik wil me nog één keer testen op de 100m horden voor Tokio.”

Volledig scherm Nafi Thiam. © BELGA

200m in Nijvel

De vierde afspraak voor Thiam in de aanloop op de Spelen staat zaterdag in Nijvel op het menu. Daar neemt ze een 200m voor haar rekening, voor het eerst sinds het WK van 2019. Een belangrijke test voor Thiam, omdat haar voornaamste concurrente voor het olympisch goud in Tokio – Katarina Johnson-Thompson – op dat onderdeel meestal veel punten raapt. Aan Thiam om te tonen dat ze ook op die proef (PR 24.37, mei 2019) progressie heeft gemaakt. Op het BK zal Thiam in het weekend van 26 en 27 juni allicht voor het hoogspringen kiezen.