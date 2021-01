Nafi Thiam zet deur nu toch op een kier voor EK atletiek indoor

European Athletics publiceerde woensdag de voorlopige deelnemerslijst voor de vijfkamp op het EK atletiek in zaal. Nafi Thiam is uitgenodigd op basis van haar prestaties in 2019. Eerder had ze aangegeven geen interesse te hebben in het EK, maar die beslissing heroverweegt ze nu. De kans is nog altijd groter dat ze niet dan wel naar Polen trekt, maar op vraag van haar entourage is haar plaatsje op de deelnemerslijst nog niet doorgegeven aan een andere atlete. De Naamse olympische kampioene, die momenteel op stage vertoeft op Guadeloupe, wil pas over enkele weken een definitieve beslissing nemen. De regerende wereldkampioene zevenkamp, de Britse Katarina Johnson-Thompson, stond haar plaats ondertussen wel af.