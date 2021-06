Nafi Thiam wint in Montreuil, maar blijft steken op 1m89: “Het vraagt tijd voor alles op punt staat”

Meer sport“Tokio is niet morgen, maar over zes weken.” En gelukkig maar want de bedrading van Nafi Thiam heeft nog wat finetuning nodig. De olympische kampioene bleef op de meeting van Montreuil op 1m89 steken in het hoogspringen.

Geen stortbuien of windstoten zoals in Tilburg, maar wel een aangenaam avondzonnetje en 26 graden voor Nafi Thiam in Montreuil, in de buitenwijken van Parijs. Voor de 26-jarige Naamse was het haar tweede buitenlandse uitje op tien dagen tijd, zeg maar: tweede training. Want net als in Tilburg was de concurrentie onbestaande. Thiam stak er met haar 1m87 en persoonlijk record van 2m02 letterlijk boven uit.

Al had eigenlijk wereldkampioene Maria Lasitskene (PR 2m06) zich ook aangemeld, maar de Russin zegde op de valreep met een dijblessure af. Voor trainer Roger Lespagnard maakte het allemaal niet veel uit wie er wél of niet mee deed. Wat telde, was dat zíjn atlete naar behoren presteerde. En nu was dat, in zijn woorden, “un petit nonante” - een sprong vooraan in de 1m90.

Dat kwam er helaas niet uit. Thiam bleef steken op 1m89, voldoende voor de zege. “Maar ik weet wat ik fout deed en daar dient dit soort van competities voor, zodat ik kan bijstellen, want Tokio is niet morgen, maar over zes weken. Zoals ik in Tilburg al zei: ik heb nog herhalingen nodig. De ene keer gaat het springen vanzelf, de andere keer is het wat zoeken. Het vraagt tijd voor alles op punt staat.”

Thiam is niet voor niets een heptatlete. Haar beste sprongen bewaarde ze altijd voor haar zevenkampen. 1m97 tijdens de Diamond League in Parijs in 2018: beter deed ze nooit op een meeting. “Misschien is het omdat ik in een zevenkamp met de horden begin - dan ben ik meteen wakker voor het hoogspringen (lacht). En op meetings spring ik ‘s avonds, terwijl dat in een zevenkamp altijd in de voormiddag is, wie weet is dat ook een reden waarom ik beter presteer in een meerkamp.”

Maar ontgoocheld was Thiam beslist niet met 1m89. “Ik houd er zeker een positief gevoel aan over omdat ik weet wat er aan mijn sprongen scheelde. Mocht ik het van a tot z verpest hebben zonder dat ik weet waarom, dan had ik wel een rot gevoel gehad. Ik moet nu gewoon weer aan het werk. Misschien neem ik het hoogspringen er nog bij op het Belgisch kampioenschap eind juni, want het is een veel ingewikkelder proef dan het verspringen, waar je een zeker ritme hebt. Bij het hoogspringen komen er nog andere zaken bij kijken, zoals de hoek waarin je springt. Het ene jaar is ook het andere niet, ik ben nu veel sterker en dat houdt in dat ik m’n aanloop moet aanpassen. Ik kan ook niet continu op het hoogspringen oefenen, ik moet ook op de zes andere onderdelen trainen.” Op naar de Gouden Spike van Leiden dus op 12 juni, waar ze zich inschreef voor de 100m horden en het verspringen. Op 19 juni neemt ze in Nijvel een 200m voor haar rekening.

Dat Thiam het stade Jean Delbert met een glimlach verliet, was ook te danken aan haar goede vriendin Cynthia Bolingo, die zich kwalificeerde voor de 400m in Tokio. Terwijl Bolingo languit op de piste lag, was Thiam er meteen bij om haar te feliciteren. “Cynthia is als een zuster voor mij. Ik ben ongelooflijk blij voor haar. Straks bouwen we nog een feestje op de hotelkamer.”

