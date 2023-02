Nafi Thiam verdedigt volgende maand op EK indoor haar titel in de vijfkamp

Belgian Cats laten geen spaander heel van Noord-Macedonië en trekken als groepswin­naar naar EK

De Belgian Cats hebben in Skopje in hun laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK (15-25 juni in Israël en Slovenië) een ruime 43-102 geboekt tegen Noord-Macedonië. Bij de rust was het 18-46.