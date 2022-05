Nafi Thiam trapt zomerseizoen volgende week af in Lokeren

Geen zevenkamp om het WK atletiek midden juli voor te bereiden voor Nafi Thiam. Door een rugblessure in het voorjaar moest de olympische kampioene rust inlassen en ze niet honderd procent op schema. De 27-jarige Naamse moest zo het plan laten schieten om eind mei deel te nemen aan de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. Ze was er niet klaar voor en wilde ook geen risico’s nemen.

Samen met haar coach Roger Lespagnard besliste Thiam om, net als vorig jaar, individuele competities in te plannen. Zo kwam ze uit bij de Flanders Cup in Lokeren, waar ze op 22 mei de 100m horden zal lopen. Een week later neemt ze een 200m voor haar rekening tijdens de IFAM meeting in Oordegem. Welke competities ze nog voorziet in juni is voorlopig niet bekend.