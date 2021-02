Nafi Thiam tevreden met competitierentree in Gent: “Niet gedacht dat ik zo vroeg al zo goed zou zijn”

AtletiekNiks dan blije gezichten vanmiddag op de micromeeting in Gent: Nafi Thiam omdat ze na een jaar trainen eindelijk terug in competitie kon uitkomen en met 8.39 niet ontgoochelde op de 60m horden en de jonge spurtster Rani Rosius die zich op de 60m met een tijd van 7.27 kon kwalificeren.

“Echt, ik ben tevreden. Na elf maanden zonder competitie wist ik niet wat ik waard zou zijn, maar ik had niet gedacht dat ik zo vroeg al zo goed zou zijn.” Olympisch kampioene Nafi Thiam straalde, al was de glimlach achter haar zwarte mondmasker niet te ontwaren. De 26-jarige Naamse finishte op de 60m horden als tweede na specialiste Eline Berings, in 8.39. Dat is trager dan de 8.34 die ze een jaar geleden op het BK klokte, maar toen teisterde corona Europa nog niet. 8.39 is voor de olympische kampioene de negende chrono uit haar carrière. “Technisch maakte ik een klein foutje op de derde horde maar niks ernstig,” zei Thiam. “Misschien was mijn ademhaling niet goed of zo. Een goede chrono om het seizoen mee te beginnen, het komt er nu op aan om die de komende weken nog naar beneden te halen.”

Over een week treedt Thiam aan op de meeting in het Franse Val-de-Reuil voor het hoogspringen, daarna staat nog verspringen op het BK op 20 februari op haar programma. Thiam: “Geen idee wat ik in het hoogspringen nu aankan - ik zal blij zijn met 1m90. Ik heb nog geen enkele keer met een volledige aanloop gesprongen, ik ben benieuwd of ik het meteen weer het goede ritme vind. Op alle technische nummers, ook het verspringen, is het nu een beetje afwachten. Ik heb op stage vooral op de loopnummers getraind en één technisch foutje kan je zuur opbreken.”

Mààr: als die twee disciplines even goed gaan als de horden vandaag, dan neemt de kans toe dat Thiam begin maart gewoon op het EK indoor in het Poolse Torun staat. “Ik ga daar nu geen overhaaste beslissing in nemen, het is nooit een goed idee als je dat in een emotionele bui doet - ik ga dat rustig laten bezinken. De prestatie vandaag pleit natuurlijk meer vóór dan tegen een deelname; maar zoals ik eerder al zei: ik train elke dag met de Spelen van Tokio in gedachten, niet met het EK indoor in Torun.”

Intussen spurtte er in het midden van de Gentse Topsporthal een jonge belofte van 20 jaar naar een EK indoor-limiet: Rani Rosius, al meer dan eens uitgeroepen tot de opvolgster van Kim Gevaert. Dat legt meteen een grote druk op de schouders van de Limburgse - begrijpelijk dat ze haar tranen van geluk en opluchting niet kon bedwingen toen ze op de 60m naar 7.27 knalde - één honderdste onder de limiet. Ze mag zich opmaken voor haar seniorendebuut in Torun. “Ik had mezelf zoveel druk opgelegd: ik wilde die limiet halen en tonen wat ik kan. Het ging niet in de reeksen maar in de finale is het er wel uitgekomen - ik ben zot gelukkig, op het euforische af.”

Op de meeting in Metz spurtte een andere Belg zich ook in de kijker: Eliott Crestan kwalificeerde zich niet alleen voor het EK indoor op de 800m maar hij deed dat ook in een nieuwe Belgische recordtijd van 1:46.40, zes honderdsten sneller dan Joeri Jansen in 2004 liep en meer dan een seconde onder de EK-limiet.

