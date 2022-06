Nafi Thiam test rug op 18 juni tijdens Diamond League in Parijs

AtletiekHet programma van Nafi Thiam voor het WK in Eugene in juli krijgt steeds meer vorm. Zo zal de tweevoudige olympische kampioene op 18 juni aantreden in het hoogspringen tijdens de Diamond League in Parijs - een belangrijke test voor haar rug.

Twee competities heeft Nafi Thiam al in de benen. Op 22 mei begon ze aan haar outdoorseizoen met een 100m horden tijdens de Flanders Cup in Lokeren, gevolgd door een 200m tijdens de IFAM-meeting in Oordegem. Zaterdag treedt de 27-jarige Naamse aan tijdens de Gouden Spike in het Nederlandse Leiden, waar ze is ingeschreven voor de 100m horden en het verspringen.

Dat is een eerste test voor haar rug, die haar in het voorjaar pijn bezorgde. Met als resultaat dat Thiam een korte break moest inlassen en ook geen zevenkamp meer zou inplannen voor het WK. Ze vreesde zelfs even voor haar deelname aan het WK, waar ze de wereldtitel wil heroveren die ze in 2019 nog aan de Britse Katarina Johnson-Thompson moest laten. Intussen zegt Thiam dat de blessure onder controle is maar de springnummers wilde ze zo laat mogelijk in haar voorbereiding inplannen, net omdat die proeven het meest belastend zijn voor haar rug.

Vandaag vulde ze haar programma verder aan: op zaterdag 18 juni waagt ze zich aan het hoogspringen tijdens de Diamond League in Parijs. Daar neemt ze het op tegen ‘schoon volk’ zoals de Oekraïnse Yaroslava Mahuchikh, vice-olympisch kampioene, met een persoonlijk outdoorrecord van 2m04. Tijdens het recente WK indoor won ze goud. Het PR van Thiam staat op 2m02, een hoogte die ze haalde tijdens de Décastar van Talence in juni 2019. Haar vorige hoogspringcompetitie dateert intussen van de Memorial Van Damme in september 2021, waar ze net als in Tokio op 1m92 bleef steken.

Een week later neemt Thiam in principe ook deel aan het BK atletiek in Gent, al gaf ze nog niet aan op welke nummer(s) ze zal aantreden.

