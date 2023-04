Nafi Thiam plant (voorlopig) geen zevenkamp in voor WK atletiek in Boedapest

Nafi Thiam, in augustus titelverdedigster op het WK atletiek in Boedapest, treedt eind mei niet aan op de Hypomeeting in Götzis. Haar management laat weten dat ze tot nader order geen zevenkamp inplant in aanloop op dat WK.

In augustus wil Nafi Thiam, die recent op het EK indoor het wereldrecord op de vijfkamp scherper stelde, haar wereldtitel verlengen op de zevenkamp. Voor de coronapandemie in 2020 laste de 28-jarige Naamse traditioneel een heptatlon in om een kampioenschap voor te bereiden maar de voorbije twee jaren deed ze dat niet meer. En ook dit jaar opteert Thiam, die sinds november traint en woont in Zuid-Afrika, ervoor om geen volledige zevenkamp in haar planning op te nemen voor het WK.

Ze past dus ook voor de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis, waar ze in 2017 haar persoonlijk record van 7.013 punten scoorde. Ze trad er voor het laatst aan in 2018. Haar management meldt dat ze wel nog alle opties open houdt. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal de olympische kampioene voor individuele competities kiezen, zoals ze dat ook in 2021 en 2022 deed.

Noor Vidts treedt in principe wel aan in Götzis, net als de 21-jarige Jente Hauttekeete die er zijn debuut maakt. Thomas Van der Plaetsen, die dringend nood heeft aan punten om zich te kwalificeren voor het WK, komt op 29 april voor het eerst in een tienkamp uit sinds hij zich op de Spelen in Tokio ernstig blesseerde aan de hamstrings. De 32-jarige Oost-Vlaming hervat in Desenzano en plant ook een tweede decatlon in juni of juli in.

