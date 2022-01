Nafi Thiam past voor indoorseizoen en focust volledig op het WK en EK van komende zomer

AtletiekGeen competities tijdens de winter voor Nafi Thiam. De 27-jarige olympische kampioene gaf eerder al te kennen dat ze zou passen voor het WK indoor in maart, haar coach Roger Lespagnard zegt nu dat ze ook alle andere indoorcompetities aan zich laat voorbij gaan. De focus ligt op het WK en EK atletiek in de zomer.

Dat Nafi Thiam past voor het WK indoor in Belgrado hoeft niet te verbazen. Ze liet zelf al uitschijnen dat het te kort dag zou zijn. De Naamse hernam pas in november terug de trainingen, nadat ze een lange break had genomen om te bekomen van de Spelen.

Thiam is terug van een stage van twee weken in Tenerife. Daar beperkte ze zich vooral tot loop- en krachttrainingen, kwestie van geleidelijk op te bouwen. Springen of stoten was er nog niet bij. Volgens haar trainer Roger Lespagnard heeft Thiam nog een zevental weken nodig om weer op niveau te zijn. En daarom past ze voor alle indoorcompetities.

Niet van haar gewoonte. Thiam last in de winter meestal enkele kleinere meetings in. Vorig jaar deed ze zelfs mee aan het EK indoor in Torun, waar ze het goud greep. Alleen in 2019, toen ze aan het herstellen was van een kuitblessure, trad ze indoor nergens aan.

In april trekt Thiam voor een stage van drie weken naar het Turkse Belek, in mei zou ze dan de competities hernemen. Lespagnard is er geen voorstander van dat ze eind mei aan de Hypomeeting van Götzis deelneemt, omdat in juli al het WK in het Amerikaanse Eugene volgt. Daar wil ze haar wereldtitel heroveren, die ze in 2019 aan de Britse Johnson-Thompson kwijt raakte.

Bovendien gaf Thiam al aan dat ze een maand later mogelijk ook op de zevenkamp op het EK in München wil aantreden. Drie zevenkampen in drie maanden tijd: da’s zelfs voor Thiam van het goede te veel.