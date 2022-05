Nafi Thiam opent seizoen met degelijke chrono op horden in Lokeren: “In verhouding tot mijn gevoel valt de tijd goed mee”

AtletiekNafi Thiam heeft zondag haar seizoen geopend met een 100 meter horden tijdens de Flanders Cup atletiek in Lokeren. De tweevoudige olympische kampioene won in 13.58, 24 honderdsten boven haar persoonlijk record. Thiam kon leven met de chrono, maar de benen waren niet super. “Ik heb me op geen enkel moment echt goed gevoeld”, zei ze na afloop.

De omstandigheden waren goed in Lokeren: aangenaam zonnetje en een rugwind van 1.1 meter per seconde. Thiam deed 10 honderdsten beter dan bij haar seizoensopener vorig jaar in Tilburg, maar bleef wel nog 24 honderdsten boven haar persoonlijk record uit 2017. Vorig jaar was 13.54 de snelste chrono die ze over het hele seizoen wist neer te zetten, dus daar kwam ze zondag al aardig bij in de buurt.

“Ik had geen concrete verwachtingen”, aldus Thiam na afloop van haar wedstrijd. “Je moet je seizoen ergens beginnen, en dat is de enige doelstelling waarmee ik naar hier kwam. Het was allemaal een beetje rommelig. Mijn start was niet top en eigenlijk heb ik me op geen enkel moment echt goed gevoeld. Op de laatste twee horden verloor ik nog wat ritme. Dus in verhouding tot mijn gevoel, valt de chrono nog goed mee.”

Thiam kreeg de voorbije maanden af te rekenen met rugproblemen. Die zijn nu al beter onder controle, maar nog niet verdwenen. “Op de horden vormt die rug niet echt een probleem, al voel ik hem wel. Vooral bij het springen doet de rug moeilijk”, vertelt ze. “Het is niet iets wat binnen een paar maanden opgelost zal zijn. Het wordt een langetermijnverhaal. Het is een gelijkaardig probleem als in Tokio, maar dan nog wat erger.”

WK in Eugene

Ondanks de moeilijke aanloop blijft de tweevoudige olympische kampioene toewerken naar het WK atletiek midden juli in Eugene. “Ik moet het doen met het lichaam waar ik momenteel over beschik”, beseft ze. “Sommige zaken gaan super op training, bij andere dingen voel ik dat ik met achterstand kamp. Maar mijn doelen aanpassen, dat wil ik nu nog niet doen. Daar is het nog veel te vroeg voor. Mijn ambitie blijft om op het WK in Eugene in topvorm te zijn.”

Thiam plande oorspronkelijk om in aanloop naar het WK nog een zevenkamp af te werken, maar schrapte dat idee na een stevige rugblessure. Ze kiest voor wedstrijden in losse disciplines. De volgende afspraak wordt een 200 meter volgende zaterdag bij de IFAM in Oordegem.

