Nafi Thiam loopt in Nijvel derde tijd uit carrière op 200m: “Ik weet nu waar ik sta”

Gedaan met de uitjes naar buitenlandse meetings, tot aan de Spelen komt Thiam alleen nog uit in competities in België. Vandaag koos ze voor Nijvel, waar ze - met stevige tapes om de achillespezen en de linkerknie - haar eerste individuele 200m sinds 24 mei 2019 liep. In Gaurain-Ramecroix klokte de 26-jarige atlete toen een nieuw PR: 24.37.

Die tijd kon ze daarnet niet verbeteren, ook al beschikte ze met vriendin Cynthia Bolingo over een prima locomotief. “Locomotief? Zeg maar sneltrein,” grijnsde Thiam, die in 24.48 over de meet kwam - lang niet slecht, het is de derde tijd uit haar carrière. En dat terwijl niet eens zeker was dat ze wel zou starten. “Omdat ik nu veel train en week na week competities doe, merk ik toch dat het fysiek meer van me vraagt,” zei ze. “Ik voelde wat spanning in m’n pezen en twee dagen terug had ik een beetje pijn aan mijn linkerknie. Niets verontrustends maar ik had aan Roger gezegd: ‘Als ik bij de opwarming wat voel, dan doe ik niet mee.’ Maar het ging wel. Ik had geen last.”

Haar race in meeting, aldus Thiam, gaf haar weer wat info waar ze nu mee aan de slag kan. “Ik weet nu waar ik sta. Ik ging er niet van uit dat ik mijn PR zou verbeteren in mijn eerste 200m in meer dan twee jaar tijd. Het is de eerste keer dat ik zo’n lange periode zonder race zat - op training ga je toch nooit even diep als in een wedstrijd. Ik wil vooral niet naar Tokio gaan zonder dat ik een 200m in de benen had. Het is ook de enige die ik ga lopen. Op het BK doe ik volgend weekend het hoogspringen en drie later loop ik de 100m horden op de meeting van Luik.”

Volledig scherm © BELGA

Wie wel al in topvorm steekt, is Cynthia Bolingo. Drie weken terug greep ze al een olympisch ticket én een nieuw nationaal record op de 400m, vandaag stelde ze haar PR op de 200m scherper: 22.79, één honderdste van een seconde onder de olympische limiet voor Tokio. “C’est trop cool," straalde de 28-jarige Brusselse. “Ik had er echt een doel van gemaakt om onder de 23 seconden te duiken (oud PR uit 2014: 23.07, red.). Ik raakte er bijna gefrustreerd van dat het nooit lukte (lacht). Maar sinds ik me kwalificeerde voor Tokio op de 400m, wat nog altijd het voornaamste doel is, is de druk eraf. Ik had niets meer te verliezen en ik kon heel ontspannen lopen.”

In Tokio heeft Bolingo l’embarras du choix. Ze kan zowel de 200m, 400m als de 4x400m in haar programma opnemen. “Van het goede teveel, denk ik,” zei Bolingo. “Ik vrees dat de 200m en 400m niet te combineren zijn. Maar als mijn coach (Carole Bam, red.) daar anders over denkt... ik volg haar blindelings.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA