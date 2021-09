Nafi Thiam is hersteld van nekblessure: "Zal op volle kracht zijn voor Memorial”

“Ik ben terug in België na een uitputtende trip naar Eugene voor de Prefontaine Classic. Deze meeting is een echte klassieker en ik wacht nu al enkele jaren om er te kunnen deelnemen. Jammer genoeg moest ik door pijn in de nek forfait geven voor de competitie en een stap terugzetten. Maar niet getreurd, ik zal op volle kracht zijn voor mijn laatste competitie van het jaar: de Memorial Van Damme”, bevestigt Thiam.

De 27-jarige Thiam maakt in haar nieuwsbrief even tijd om terug te blikken op de voorbije periode. “De laatste weken, zelfs maanden, waren een rollercoaster vol emoties en gevoelens. Wanneer je voor jezelf de meest uitdagende doelstellingen vastlegt, zoals het succesvol verdedigen van je olympische titel, en je hart en je ziel legt in het bereiken van de sterren, dan voel je een enorme opluchting bij het overschrijden van de finish na de 800 meter”, zegt Thiam. “Er zijn geen woorden om te beschrijven wat je voelt wanneer je het succes wil koesteren - dat je bereikt na zoveel maanden en zelfs jaren hard werk - terwijl alle druk van je afvalt die zoveel maanden in je systeem is opgebouwd.”