Nafi Thiam geeft met nekblessure voor Diamond League Eugene, Elaine Thompson-Herrah loopt net geen wereldrecord op 100m

Basketbal Ann Wauters in afscheids­brief: “Kritiek deed het vuur branden, ik ben erg dankbaar dat ik kon stoppen zoals ik dat wou”

17 augustus Ann Wauters heeft op sociale media in een open brief afscheid genomen als basketbalspeelster. Op de Olympische Spelen kwam ze voor de Belgian Cats voor het laatst in actie in de tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. De Belgische vrouwen sneuvelden bij hun debuut uiteindelijk in de kwartfinales tegen Japan.