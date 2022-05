Nafi Thiam evenaart persoonlijk record op 200m in Oordegem

Twee maanden. Dat is de tijd waar Nafi Thiam over beschikt om alles op punt te stellen voor het WK atletiek in Eugene. Over haar eerste test op de 100m horden, vorige week in Lokeren, zei de 27-jarige Naamse best tevreden te zijn: 13.58. Alleen in 2017 begon ze beter aan het seizoen op dat onderdeel. Ook goed nieuws: de olympische kampioene, die in het voorjaar nog vreesde voor haar WK, verteerde de inspanning goed.

Zo kwam het dat ze vanmiddag zonder zorgen een tweede test kon afleggen tijdens de IFAM-meeting in Oordegem: de 200m. Een proef waar Thiam niet in uitblinkt, zo bleek nog eens tijdens de Spelen in Tokio, waar ze, geteisterd door rugpijn in de dagen ervoor, slechts 24.90 klokte. Een heel stuk boven haar persoonlijk record van 24.37, dat intussen al van mei 2019 dateert.

En dus was Thiam terecht uitgelaten over de chrono die ze in het Putbosstadion liep: met een rugwind in het voordeel van 0,5 m/s finishte Thiam als vierde, in 24.37 - een evenaring van haar PR. Meteen de eerste keer in drie jaar tijd ook dat Thiam een PR evenaart. “Niet slecht voor m’n eerste 200m van het seizoen”, genoot ze. “Je weet nooit echt wat zo’n eerste race zal geven. Mijn start was goed en ik ben niet gekraakt, daar ben ik heel tevreden over.”

Op 11 juni staat in het Nederlandse Leiden een derde én vierde test op het menu: 100m horden en verspringen. “Een 200m doe ik tot het WK niet meer. Als ik op die proef een foutje maak, is dat minder erg dan in mijn springnummers, dus ga ik daar nu meer aandacht aan schenken, vooral aan m’n aanloop.”

