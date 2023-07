Nafi Thiam draait op BK in speerwerpen proef voor WK met matige 51m95: “Ik heb nieuwe aanloop getest, maar mijn arm was al wat moe”

Nafi Thiam luisterde als grote ster het BK Atletiek op: in de laatste rechte lijn naar het WK won ze de titel in het speerwerpen, met een matige beste gooi van 51m95. “Ik wou een nieuwe aanloop in competitie testen”, aldus Thiam. Zondag neemt ze nog deel aan de 100m horden.

Thiam was kort uit roulatie geweest voor de start van het Belgisch kampioenschap, dat voor het eerst in Brugge plaatsvond. De geplande Diamond Leaguemeetings van Monaco en Londen vorig weekend, waar ze respectievelijk zou deelnemen aan het hoogspringen en het verspringen, liet ze schieten door last aan de achillespees.

Op het BK pikte Thiam de draad weer op. Het atletiekprogramma begon in de vroege namiddag met gietende regen, maar toen Thiam ‘s avonds aan het speerwerpen deelnam, scheen een mooi zonnetje. De wind liet zich wel bij vlagen voelen, wat impact kon hebben op haar prestaties. Haar eerste worp van 51m95 was meteen de beste van de avond, nadien gooide ze wisselvallig met behalve twee nulworpen ook 46m65, 45m45 en 48m10. Die afstanden liggen ver uit de buurt van haar persoonlijk record van 59m32 uit Götzis in 2017.

Nafi Thiam reikte in het speerwerpen minder ver dan haar normale doen op grote kampioenschappen: "Maar 52 meter is niet slecht en ik heb belangrijke info ingewonnen om een nieuwe aanloop in competitie te testen."

“Eerlijk gezegd was het niet makkelijk met de wind”, sprak Thiam. “Maar 52 meter is niet slecht en ik heb belangrijke info ingewonnen om een nieuwe aanloop in competitie te testen. Op de meerkamp in Ratingen (half juni, red) verloor ik wat mijn vertrouwen in de laatste meters. Ik heb tien meetstappen toegevoegd. Op het eind van de wedstrijd liep het al beter. Maar ik heb vorige week ook veel gegooid op training omdat ik mijn pezen wat moest laten rusten. Mijn arm voelde al wat moe aan.”

Op het WK hoopt ze toch een paar meter verder te gooien: “We proberen altijd zo ver mogelijk te gaan. De afgelopen jaren was het meestal 53 à 54 meter in het kampioenschap. Als me dat zou lukken, denk ik dat het niet slecht zou zijn.”

En hoe vergaat het ondertussen haar achillespees? De hinder hield haar weg van de meetings in Monaco en Londen. Het euvel aan de achillespees speelt wel vaker op, zegt Thiam. “Het is een ontsteking die komt en gaat. Ik heb in het verleden niet altijd de juiste beslissingen genomen over mijn lichaam. Het doel is dat mijn lichaam gezond blijft en ik niet opnieuw dezelfde fouten maak.”

Nafi Thiam.

Op drie weken tijd van het WK in Boedapest legt Thiam zichzelf geen te hoge verwachtingen. Vooral op lange termijn richting de Olympische Spelen van Parijs sleutelt ze aan al haar proeven om haar beste totaalscore te verbeteren en een ongeziene derde olympische goud in de zevenkamp te halen.

Thiam: “Het WK ga ik in met de kaarten die ik nu heb. Wat meer tijd zou me nog beter uitkomen, Maar op een gegeven moment moet ik vertrekken. En zoals ik al zei, heb ik andere doelen voor ogen dan de kortetermijn. Dus ik ben er niet echt gestrest over. Ik blijf me gewoon stap voor stap ontwikkelen en dan komt het wel goed.”

