“Nafi huilde. Als er iemand moest huilen, dan was ik het wel”: ex-trainer Roger Lespagnard ontgoocheld over breuk met Thiam

ATLETIEKSprakeloos was Roger Lespagnard toen Nafi Thiam hem dinsdag meldde dat ze nood had aan een nieuwe omgeving. De Luikse trainer begreep meteen dat hij aan de kant was gezet en dat hij zijn planning, die hij tot Parijs 2024 al had opgesteld, kon opbergen: “Ik ben ontgoocheld maar ik neem haar niets kwalijk.”

Over tien dagen wordt Roger Lespagnard 76. Het zal een verjaardag in mineur worden want dinsdag kreeg hij een dreun te verteren die nog even zal nazinderen. Het verklaart ook waarom hij er gisteren nog het zwijgen toe deed. “Na de Memorial Van Damme sprak ik met Nafi af dat ik na haar vakantie zou contacteren,” vertelt hij. “Dat heb ik gedaan en dinsdag ben ik naar haar thuis gegaan. Ik had al een hele planning opgemaakt, rekening houdende met de fysieke problemen waar ze vorig jaar mee sukkelde, met de doelen voor 2023: het wereldrecord indoor aanvallen, haar wereldtitel verdedigen in de zomer en dan de voorbereiding op Parijs 2024 aanvatten.”

Quote Ik verwijt haar niets. Nafi is groot genoeg om te weten en te doen wat ze wil. En haar keuze is gemaakt. Op Instagram heeft ze me gelukkig mooi bedankt Roger Lespagnard

Ver raakte Lespagnard niet want al snel onderbrak Thiam hem. “Ze zei me dat ze een nieuwe omgeving wilde ontdekken. ‘Wat wil je zeggen? Dat je ergens anders naartoe trekt? Naar een andere trainer?’ Ik had het begrepen. Nafi begon te huilen. Ik snap niet waarom want als er iemand hoorde te huilen, dan was ik het wel. Het is gedaan, hé. Ze wil niet meer met mij trainen. Ik heb haar dan geluk gewenst en ben vertrokken.” Verraden voelt Lespagnard zich niet, wel ontgoocheld: “Uiteraard want op het zilver op het WK van Doha na wonnen we alles samen. Maar ik verwijt haar niets. Nafi is groot genoeg om te weten en te doen wat ze wil. En haar keuze is gemaakt. Op Instagram heeft ze me gelukkig mooi bedankt.”

Wat bij Lespagnard wel steekt, is dat hij niet weet waarom hij aan de kant is geschoven. “Ik heb enkele vragen gesteld over wie of wat maar er kwam geen antwoord op. Terwijl ik het afgelopen jaar geen enkel signaal heb opgevangen dat ze er genoeg van had, ze heeft geen enkele keer geklaagd. Het kwam nooit in me op dat het gedaan zou zijn. We kennen elkaar al veertien jaar, ik dacht dat we na al die tijd toch een eerlijker gesprek konden voeren. Maar haar beslissing kwam echt uit de lucht gevallen. En niet alleen voor mij want ik kreeg tal van berichtjes van atleten en trainers die het niet begrijpen.”

Aan z’n leeftijd ligt het volgens Lespagnard niet. “Ik ben jonger dan verschillende van mijn atleten (lacht). Dat is geen argument. Ach, het is nu eenmaal zo. Maandag begin ik aan het nieuwe seizoen met enkele jonge atleten. Wie weet zit daar wel een nieuw Nafi tussen.”

Volledig scherm © Photo News