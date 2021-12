Naar glorie met een ‘no-look-shot’: Luca Brecel wint Scottish Open en krijgt viervoudige wereldkampioen en publiek op z'n hand met vermakelijk laatste punt

SnookerDe tweede grote toernooizege voor ‘The Belgian Bullet’. Luca Brecel (WS-18) klopte in de finale van de Scottish Open viervoudig wereldkampioen en ‘s wereld nummer 7 John Higgins met 9-5-cijfers. Onze 26-jarige landgenoot, in bloedvorm, trekt met 82.000 euro huiswaarts. Hoe hij (de reeds gespeelde match) beëindigde? Met een no-look-shot. Saai is het nooit met Brecel.

Vier jaar geleden won Luca Brecel (26) met de China Championship zijn eerste en tot vandaag enige rankingtoernooi in het snooker. Dat Brecel in bloedvorm is bewees hij door vorige week de finale te spelen in het prestigieuze UK Championship, een wedstrijd die hij verloor van de Chinees Zhao Xintong met 10-5.

Van teleurstelling of een dip na die nederlaag geen sprake. Brecel stoomde in de Scottish Open opnieuw door naar de eindstrijd. Met John Higgins, viervoudig wereldkampioen en het nummer zeven, kwam in de finale een absolute topper uit de bus. Brecel kon de Schot in zijn hele carrière tot vandaag nog maar één keer verslaan.

Volledig scherm Luca Brecel en John Higgins, jaren geleden. © MVS

Desalniettemin bleek Brecel niet onder de indruk. In een mum van tijd stond onze landgenoot 3-0 voor. Higgins had het knap lastig om voet aan de grond te krijgen tegen onze landgenoot, pas in het vierde frame kon de 46-jarige Schot zelf eens uitpakken. De twee volgende frames gingen opnieuw naar Brecel, zo stond het 5-1 in het voordeel van ‘The Belgian Bullet’. Higgins milderde nog tot 5-2, maar het laatste frame van de middag ging met een ferme 104-break vlotjes naar Brecel.

Met 6-2 begon Brecel dus aan de avondsessie. Of die paar uurtjes pauze hem parten hadden gespeeld? Helemaal niet. Hij deed onverstoord verder waarmee-ie gestopt was en lukte een break van 79 en de 7-2. De alarmbellen gingen af bij zijn Schotse tegenstrever, Brecel was ongenadig en deelde met een 98-0 een nieuwe klap uit. 8-2 dus en de 26-jarige Limburger op één frame van eindwinst.

Was het de druk? Plots daalde het niveau van Brecel. Het verliep allemaal iets slordiger. Na een misser op zwart kreeg Higgins in frame 11 de vrijgeleide naar een 8-3. En toen Brecel ook verrassend faalde op groen ging ook de volgende frame naar de Schot. Zelfs drie frames op rij voor Higgins - Brecel kreeg hem niet snooker gelegd.

Maar dan, bij 8-5, toch de verlossing. Brecel maakte het af en eindigde met een ‘no-look-shot’. Higgins kon enkel z’n appreciatie tonen - het publiek deed hetzelfde. Brecels tweede rankingtoernooi uit z’n carrière.

“Dit is een droom”, vertelde Brecel in een eerste reactie bij Eurosport. “Higgins kloppen in de finale... Amazing. Ik ben blij met het laatste frame, want op het einde was het goede gevoel helemaal weg. Van 8-2 naar 8-5... Tegen Higgins wil je echt niet op 8-8 komen. Ik ben blij dat ik het alsnog over de streep trok. Ik kan het niet geloven.”

Volledig scherm © PRESSASSOCIATION