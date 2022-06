Na zwemfederatie verstrengt ook rugbybond regels rond transgender spelers, volgt de atletieksport?

Zwemmen WK ZWEMMEN. Geen halve finale voor Croenen op 200m vlinder­slag en Dumont op 200m vrij

Louis Croenen heeft zich op de derde dag van het WK zwemmen in Boedapest niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. Croenen klokte in de vierde van vijf reeksen 1:57.63, goed voor de twintigste totaaltijd. De Hongaar Kristof Milak tekende voor de topchrono (1:54.10) in de reeksen. Alleen de zestien snelste zwemmers veroverden een plaats in de halve finales, die maandag in het avondprogramma op de agenda staan. De finale volgt dinsdag in het avondprogramma.

