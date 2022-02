Na Wauters en Meesseman is ook Allemand op weg naar Chicago Sky, Belgian Cat wordt betrokken in ruildeal met Indiana Fever

Officieel is de overgang nog niet, maar volgens verschillende Amerikaanse WNBA-watchers is de deal in kannen en kruiken. Allemand wordt betrokken in een ruildeal tussen Chicago Sky, Indiana Fever en Phoenix Mercury. Onze landgenote verlaat Indiana voor Chicago, Diamond DeShields maakt bij Sky plaats en trekt naar Phoenix. Die ploeg ziet op zijn beurt Bria Hartley naar Indiana Fever vertrekken.

Dankzij die stoelendans komt de 25-jarige Allemand net als bij de Belgian Cats in dezelfde ploeg terecht als Emma Meesseman. De Ieperse was voorheen actief bij de Washington Mystics in de WNBA. Met assistent-coach Ann Wauters is er sinds kort ook Belgische invloed in de trainerstaf van Chicago Sky. De club uit Illinois is bovendien de regerende WNBA-kampioen.