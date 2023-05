Na vijf chemokuren en twee operaties vocht Robbie Hageman een laatste keer, maar kamp verliep niet zoals Nederlandse kickbokser dat wou

Twee operaties, 28 bestralingen en vijf chemokuren. De Nederlandse kickbokser Robbie Hageman (31) onderging het allemaal, maar wilde hoe dan ook in de ring afscheid nemen. Dat gebeurde zaterdagavond, en hoe. Nu gaat hij verder met het “belangrijkste gevecht in z’n leven”. Na z’n laatste chemokuur trekt hij op vakantie naar Italië. “Mijn ouders denken dat het misschien de laatste keer is, al twijfel ik er niet aan dat ik genees.”

De dingen verbloemen, daar is Robbie Hageman geen fan van. Geef hem een microfoon en hij roept wat er in hem opkomt. Ook na zijn afscheid als kickbokser, in een goedgevuld Indoor Sportcentrum in Eindhoven, luchtte hij zijn hart. Vlak voor zijn gevecht tegen Rachid Belani (47) kreeg hij te horen dat er geen harde klappen tegen het hoofd mochten worden gegeven. Een streep door de rekening voor Hageman, die zo hard had getraind en ‘volle bak’ afscheid wilde nemen.

Hij en Belani wónnen allebei, maar Hageman had het zichtbaar moeilijk. “We leven in een wereld waarin het wat naar de verwijfde kant gaat, dat vind ik heel erg jammer. Ik heb als een vrouw afscheid genomen van de sport, we mochten elkaar niet op het hoofd raken... Misschien ben ik soms wat negatief, maar ik wil ook graag positief zijn. Ik ben blij met dit afscheid. Als je kijkt naar de zaal, waarin iedereen mijn naam roept. Dat doet wel wat met me.”

Nog maar een paar dagen geleden kreeg Hageman een chemokuur en slikte hij pillen, maar zijn ziekte noopte hem vooralsnog niet om heel stevig in te leveren op zijn sportschema en dus conditie. “Ik voelde me heel erg fit. Misschien niet zo fit als vroeger, maar genoeg om ook een échte comeback te kunnen maken. Maar aan mijn vrouw en familie heb ik altijd de belofte gedaan om na deze partij niet meer te vechten.”

Levensbedreigende tumor

Hageman blikte nog eens terug op de laatste vijf jaar. Nadat hij in 2018 knock-out ging en een verplichte hersenscan onderging, kreeg hij slecht nieuws te horen. Heel slecht nieuws: de Eindhovenaar heeft een levensbedreigende tumor in zijn hoofd en zal volgens de dokters in Nederland niet heel oud worden. Daar legt hij zich niet zomaar bij neer. “Een van de betere artsen in de wereld zei dat het onmogelijk was dat ik weer de ring in zou gaan. Ik heb laten zien dat het tóch kan. Met dank aan Jezus. Hij is voor mij de weg, de waarheid en het leven.”

Chantal staat al negen jaar voor me klaar, ze doet alles voor me. En zo had ik nog veel meer mensen moeten bedanken. Robbie Hageman

De tranen rolden over zijn wangen in Eindhoven, Hageman had die emoties ook niet aan zien komen. Hij is normaal de nuchterheid zelve en vertrouwt op God. Een klein halfuurtje na het gevecht en zijn speech krabt hij eens over zijn bol. “Ik had het misschien wat anders moeten verwoorden, maar ik zeg nu eenmaal wat ik denk. Ik werd vooral emotioneel toen mijn vrouw en kinderen de ring in kwamen. Chantal staat al negen jaar voor me klaar, ze doet alles voor me. En zo had ik nog veel meer mensen moeten bedanken.”

Bekende vechters als Rico Verhoeven staken de ongeneeslijk zieke Hageman nog een hart onder de riem in een afscheidsvideo. Ze noemden hem een bijzonder mens, die mensen inspireert. “Je neemt nu afscheid van de sport, maar inspireert vele generaties. Ik hoop dat je betrokken blijft”, zei Verhoeven.

475.000 euro nodig voor behandeling

Hageman weet dat nog niet. Hij vervolgt zijn medische traject dit najaar in de Verenigde Staten, waar een alternatieve behandelingswijze hoop biedt op een toekomst waarin hij zijn drie zoons en dochtertje - zijn vrouw is hoogzwanger - wél kan zien opgroeien. Op het gala in Eindhoven werd weer flink wat geld ingezameld, de teller staat inmiddels op een slordige 200.000 euro.

In totaal is er 475.000 euro nodig. Zorgen voor later, zei Hageman, die eerst wil nagenieten van zijn afscheid. Want het is nu écht klaar. “Het is mooi geweest, ik ga nu verder met het belangrijkste gevecht in mijn leven.”

“Na de laatste chemokuur ga ik eerst op vakantie naar Italië. Mijn ouders hebben me meegevraagd, zij zien de toekomst wat somberder in. Zo’n vakantie is ook goed om uitgerust te zijn na de chemotherapie. Zij denken dat het misschien de laatste keer is, al twijfel ik er niet aan dat ik genees. Ze zeiden tenslotte ook dat ik nooit meer in de ring zou staan.”