Na ‘tee-gate’ nu ‘tree-gate’ tussen McIlroy en Reed: tv-beelden tonen aan dat golfbal helemaal niet in de palmboom verdween die Reed aantoonde

Een golfsoap in Dubai. Bij een mislukt shot op zondag claimde Patrick Reed, een Amerikaanse golfer gekend om zijn bijdehandse trucs, dat hij zijn bal (met behulp van een verrekijker die hij van de ref mocht gebruiken) in een palmboom zag liggen zodat hij vanop die plaats verder kon spelen. Maar uit tv-herhalingen blijkt dat de bal in een boom wat verder van de green terechtkwam, waardoor Reed helemaal terug naar de tee had gemoeten.

Een oude vos verliest zijn streken niet. In de Dubai Desert Classic was Patrick Reed (32), winnaar van de Masters in 2018, aan een erg sterke zondag bezig en verkleinde hij zijn achterstand op leider Rory McIlroy (33). Tot hij op hole 17 zijn opener op de Jumeirah golfbaan miste. Een afzwaaier in een boom. Alleen: in welke boom? Met behulp van een hem door de scheidsrechter aangereikte verrekijker volgens Reed in de voor hem meest gunstige. Hij stelde ook dat hij zijn golfballetjes altijd speciaal markeert, met een pijl die hij tekent op het einde van het lijntje die zijn Pro V1-stuks typeren. “Zo kon zowel ik als de official zien dat het om mijn bal ging”, aldus Reed.

De bewuste palmboom waarin Reed beweerde dat ook zijn balletje verdwenen was.

Alleen was dat lang niet voor iedereen duidelijk, zeker toen NBC de beelden erbij haalde en ze in slow motion afspeelde. “Je ziet duidelijk dat de bal verdwijnt in de eerste boom, niet in de verste links die het dichtst bij de green ligt. Dan had de curve van de bal ook veel hoger moeten zijn”, aldus analist Brandel Chamblee. In het voordeel van Reed sprak dat er vele balletjes te zien waren in de bewuste palmboom die hij aanwees, van menig afzwaaier uit het verleden op het terrein.

LIV Golf

Dat Reed zo op gelijke hoogte kon komen van net McIlroy, maakte het opmerkelijke verhaal ook sportief relevant. De twee toppers leven immers in onmin met elkaar, nadat Reed vorig jaar samen met onder andere Brooks Koepka en Dustin Johnson de PGA Tour verliet voor de lucratievere LIV Golf-tour, financieel gesteund door Saoedi-Arabië. Daar waar McIlroy en ook onder andere Tiger Woods trouw bleven aan de PGA.

Patrick Reed.

In augustus hebben 11 LIV-golfers vervolgens een federale rechtszaak ingezet tegen de PGA Tour nadat deze alle ‘overlopers’ had geschorst. Reed maakt geen deel uit van die elf, maar klaagde ‘The Golf Channel’ en andere mediagroepen wel aan wegens laster met betrekking tot de berichtgeving over zijn overstap naar LIV Golf. En toen McIlroy onthulde dat hij net op kerstavond van 2022 een dagvaarding van Reed had gekregen om als getuige voor de rechtbank te verschijnen, was het hek van de dam.

Tee-gate

Dat leidde afgelopen dinsdag tot de zogenaamde ‘tee-gate’, waarin Reed in Dubai eerst de caddie van McIlroy groette, maar zijn uitgestoken hand vervolgens niet beantwoord zag door de Noord-Ier. Vervolgens zag je Reed een tee (het stukje waar de golfbal op geplaatst wordt voor de slag) richting McIlroy gooien. De twee kregen het in de dagen erop in de media verbaal aan de stok. Zo noemde Reed zijn rivaal “een onvolwassen klein jongetje”.

In de finaleronde maandag deelde McIlroy met nog twee holes te spelen de leidersplaats met Reed, maar de Noord-Ier lukte nog twee birdies waarmee hij in de eindafrekening een slag beter deed dan Reed (19 onder par). Zijn nemesis dan toch klein gekregen. McIlroy: “Ik geef toe dat deze zege nog dat tikje zoeter smaakt dan normaal. Zeker omdat ik niet mijn beste golf speelde en het een mentaal erg zware week was.” Voor McIlroy is het ondertussen zijn 36ste overwinning in zijn carrière en de derde keer dat hij won in Dubai. De finaleronde werd vrij uitzonderlijk op maandag gespeeld, nadat het toernooi de eerste twee dagen door de zware regenval een pak vertraging opliep.

Rory McIlroy wist Patrick Reed vandaag toch nog van zich af te schudden.

Pieters van elf naar zes op slotdag Thomas Pieters eindigde na een slotronde van 69 slagen als zesde in de Dubai Desert Classic (DP World Tour/9 miljoen dollar). Pieters, die na een derde ronde van 72 slagen zijn leidersplaats moest inleveren en naar een gedeelde elfde plaats zakte, zette een foutloze laatste ronde neer met drie birdies. De zesvoudige European Tourwinnaar maakte vijf plaatsen winst en eindigde samen met de Engelsman Ian Poulter op de zesde plaats.

Rory McIlroy aan de haal met de eindzege in Dubai.

Volledig scherm © AP