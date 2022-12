Na stopzetting contract met NBA-ster Irving, die schoenen origineel afplakt: hoe Nike graag, maar niet altijd gepast met het morele vingertje zwaait

Meer sportHet is officieel: Nike heeft de sponsoring van NBA-vedette Kyrie Irving stopgezet . Aanleiding is een antisemitisch filmpje dat de 30-jarige sterspeler van de Brooklyn Nets op z'n sociale media promootte. Het is niet voor het eerst dat Nike een gevallen sporter dumpt. De sportmerkgigant is als de dood voor bad publicity , al zijn ze zelf ook niet altijd een toonbeeld van ethiek.

“Het enige wat erger is dan dat ze over je praten, is dat ze niét over je praten.” Het is een citaat van Oscar Wilde dat inmiddels een andere interpretatie kreeg: ‘There’s no such thing as bad publicity’. Bij Nike zijn ze het daar duidelijk niet mee eens. Sporters die niet meer beantwoorden aan wat een rolmodel hoort te zijn, schuiven ze genadeloos aan de kant.

Kyrie Irving is daar een treffend voorbeeld zijn. De guard van de Nets lag bij Nike onder contract sinds 2014. Een deal die hem tot 2023 op jaarbasis zo'n 10,5 miljoen euro zou opbrengen. Maar nadat Nike vorige maand al de lancering van Irvings nieuwe schoen - Kyrie 8 - had afgelast, besliste het sportkledingbedrijf dinsdag om ook definitief met hem te breken.

Mister clean

Het antisemitisch filmpje op zijn sociale media bleek de spreekwoordelijke druppel voor Nike, zo meldde oprichter Phil Knight. Zijn ze meteen ook van een lastig heerschap verlost. Irving had een prototype van een Kyrie-schoen eens ‘rotzooi’ genoemd. Hij haalde het nieuws met zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en trok meer dan eens in twijfel of de aarde wel rond was. Irving bood vroeg of laat altijd wel z’n excuses aan - net als nu overigens - maar voor Nike was de grens overschreden.

Het mag niet verbazen. Nike profileert zich graag als mister clean in de sportsponsoring. In hun atletencontracten staat standaard de clausule dat dopingzondaars eruit gaan. Zo verging het Maria Sharapova in 2016, nadat de Russische tennisster positief testte voor meldonium. Nike zegde haar contract, goed voor 12 miljoen euro per jaar, meteen op. Of denk aan ex-atlete Marion Jones. Aan ex-renner Lance Armstrong. Jarenlang gezichten van Nike, maar stante pede bij het vuil gezet na hun bekentenissen.

Maria Sharapova.

Wispelturiger toonde Nike zich bij andere schandalen. Oscar Pistorius was een no-brainer: na zijn veroordeling voor de moord op z'n vriendin Reeva Steenkamp in 2013 was het de logica zelve dat de paralympiër z’n sponsoring bij Nike kwijt raakte. Ook de homofobe uitlatingen van Manny Pacquiao bleken voor Nike voldoende om de bokskampioen te dumpen. Net als de kindermishandeling van NFL running back Adrian Peterson.

Voor andere sportgoden toonde Nike zich dan weer milder. Na z’n biecht over buitenechtelijke affaires en seksverslaving in 2010 braken ongeveer al z'n sponsors met golflegende Tiger Woods - Nike bleef hem trouw. Toen Coca Cola, ook in dat jaar, besliste om z'n partnership met de Engelse voetballer Wayne Rooney niet te verlengen - ze noemden diens taalgebruik en prostitutiebezoekjes ‘walgelijk’ - gaf Nike geen krimp. Basketbalster Kobe Bryant, in 2003 beschuldigd wegens aanranding, zag McDonald en Nutella afhaken als sponsors - maar niet Nike.

Tiger Woods, Manny Pacquiao en Lance Armstrong. Allen werden ze op een gegeven moment gesponsord door Nike. Sommigen zagen hun contract stopgezet, anderen konden op clementie rekenen.

Andere atleten konden zelfs op clementie rekenen. Ex-quarterback Michael Vick zag z’n partnership met Nike in rook opgaan nadat hij de cel in moest wegens betrokkenheid in hondengevechten. Maar nog geen vijf jaar later haalde Nike hem weer binnen omdat Vick “zijn fouten had erkend”. Ook Justin Gatlin, twee keer geschorst voor doping, spurtte na zijn rentree in 2015 in Nike-spullen. Een toegeving die op redelijk onbegrip stuitte bij collega’s.

Zwangere atleten

Verontwaardiging was er ook toen Allyson Felix, de meest succesvolle Amerikaanse atlete ooit, drie jaar geleden in een opiniestuk voor de New York Times onthulde dat Nike haar 70 procent minder wilde betalen voor, tijdens en na haar zwangerschap wegens het uitblijven van resultaten. De ophef was zo groot dat Nike nadien z'n beleid omtrent zwangere atleten moest herzien. Felix wachtte er niet op - ze keerde Nike de rug toe en koos voor Athleta. Drie maanden voor Tokio 2020 volgde turnster Simone Biles dat voorbeeld: ze is niet langer een ambassadrice voor Nike, maar voor Athleta - een sportmerk dat zich meer op vrouwen richt.

Of hoe het morele vingertje van Nike niet altijd gepast is. Misschien kunnen zij zich vinden in een ander citaat van Wilde: “Van alle standpunten is het morele het meest aanstootgevende, maar het is tenminste een standpunt.”

Irving plakt logo’s op originele wijze af

Irving zelf speelde gisteren in de wedstrijd tegen Charlotte Hornets met - origineel - afgeplakte schoenen van Nike. Op de schoenen is de boodschap ‘I am free. Thank you God... I am.’ te lezen, net als ‘Logo here’ op de plaats van het Nike-logo.

Vinicius Jr. wil zelf wel bij Nike Het is niet altijd Nike dat de contracten met atleten opblaast, soms zijn het de sporters zelf die er onderuit trachten te raken. Zo spande de Braziliaanse international Vinicius Jr. net voor het WK een rechtszaak in, met als opzet van zijn contract met Nike af te raken — goed voor 8 miljoen euro per jaar. De 22-jarige aanvaller zou niet te spreken zijn over de ‘oude’ schoenen waarin hij vorig seizoen moest spelen, zo meldde de Braziliaanse krant ‘O Globo’. Hij vindt dat hij betere schoenen verdient. Zijn contract loopt evenwel nog tot 2028. Het lijdt geen twijfel dat, indien de vedette van Real Madrid weer ‘vrij’ is, concurrenten zoals Puma of Adidas er als de kippen bij zullen zijn om Vinicius aan zich te binden. Gewapend met ettelijke miljoenen, dat spreekt.

Allyson Felix.