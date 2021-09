Na Peter Genyn zijn ook Roger Habsch en Joyce Lefevre slachtoffer van sabotage op de Paralympische Spelen

Lefevre kwam zaterdag in de T34-klasse nog in actie in de 800 meter. Haar wheeler stond in de catacomben van het Olympisch Stadion in Tokio naast die van Genyn, die vrijdag na zijn gewonnen 100 meter in de T51-klasse liet weten dat zijn wheeler werd beschadigd. Het is niet duidelijk of de dader het enkel gemunt had op Genyn en niet wist welke rolstoel de zijne was of juist de hele Belgische delegatie geviseerd werd.