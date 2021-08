Na krachttoer in Tokio bereiden 3x3 Lions zich voor op EK in Parijs: “Spelen tegen beste teams ter wereld maakt ons sterker”

Meer sportTeam Antwerp - of zeg maar Lions - zit op kruissnelheid. Het viertal is maar zelden thuis de volgende weken. Zondag toefden ze nog in Lausanne, maandag landden de ex-olympiërs al op Letse bodem. Vandaar uit wordt er doorgereisd naar het Hongaarse Debrecen.

Van een debuut in een World Tour event-gesproken. Na hun verrassingsact op de Olympische Spelen, heeft Team Antwerp het voorbije weekend opnieuw potten gebroken. Deze keer maakte het Zwitserse Lausanne kennis met onze Belgische boys. Ze werden knap derde.

Een podiumplaats tussen de grote jongens – alle topploegen van de wereld waren present – is een geweldige binnenkomer. Vooral de overtuigende openingszege van het Servische Liman, nummer één van de wereld, gaf de Belgen een boost. De finale werd niet bereikt. “Alle ploegen zijn zo aan elkaar gewaagd”, zegt Nick Celis. “In de halve finale kwamen we op het einde net iets tekort. Ik vermoed dat die verlenging in de kwartfinale ons energie heeft gekost. Maar dat we tevreden zijn met deze prestatie, staat buiten kijf. Iedereen haalde zijn niveau, en dan zijn we tot veel in staat. Het komt er nog op aan om die kleine foutjes eruit te krijgen.”

De volgende weken zijn volgeboekt. Dinsdag en woensdag is het Letse Riga het strijdtoneel van een 3x3 Challenger. Van daar reizen Celis en co door naar Debrecen, voor een World Tour-event. Brian De Valck maakt in Riga en Debrecen de selectie compleet.

Volledig scherm Nick Celis © Photo News

“Het zijn inderdaad drukke dagen. Begin september volgt er nog een 3x3 World Tour- toernooi in Praag, een week later is Montreal gaststad. Deze wereldtrip maakt deel uit van onze voorbereiding op het EK in Parijs. Spelen tegen de beste ploegen van de wereld maakt ons enkel maar sterker. We zullen deze ervaring goed kunnen gebruiken eind september in Parijs. In Tokio grepen we nog net naast een olympische medaille”, aldus 3x3 Lion Nick Celis.

Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vervoort en Rafaël Bogaerts hadden na het behalen van de derde plaats reden tot een klein vreugdedansje. Op de FIBA wereldranking is Antwerp opgeklommen naar een negende plaats. Als het de volgende toernooien blijft presteren, is het eindpunt nog niet in zicht.

Volledig scherm © Photo News