Na haar plotse overlijden: Tori Bowie, de wereldkampioene die geen makkelijk parcours reed

Snookerle­gen­de Dennis Taylor: “Hoe straf zou het zijn mocht België een wereldkam­pi­oen snooker hebben?”

Een legende is zijn record van strafste comeback op het WK snooker kwijt aan Luca Brecel. Maar dat deert Dennis Taylor alles behalve als winnaar van de meest legendarische snookerwedstrijd ooit, de ‘Black Ball Final’ in 1985 tegen Steve Davis waarin hij 8-0 achterstond. Hij is maar al te blij dat een “natuurtalent” als Luca Brecel, die tegen Si Jiahui negen frames goedmaakte, tot volle wasdom is gekomen. “Luca is brilliant to watch”, steekt Taylor bij VTM de loftrompet op over Brecel.